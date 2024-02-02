Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Jamaah Masjid Terapung Sholat Jumat di Atas Perahu, Saling Diikat Supaya Tidak Hanyut

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |17:02 WIB
Viral Jamaah Masjid Terapung Sholat Jumat di Atas Perahu, Saling Diikat Supaya Tidak Hanyut
Viral jamaah masjid terapung Sholat Jumat di atas perahu masing-masing. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
VIRAL video yang memperlihatkan momen Sholat Jumat di sebuah masjid terapung. Masjid yang berada di atas perairan ini tampak tidak muat menampung semua jamaah, maka sebagian warga pun beribadah Sholat Jumat di atas perahu pribadinya. 

Dilansir unggahan viral akun @junaidyhss, masjid terapung tersebut disebutkan berada di Kalimantan. Tampak masjid terapung ini tidak memiliki tempat yang luas untuk menampung jamaah Sholat Jumat.

Penyebabnya, masjid terapung ini sedang dilanda air pasang. Jadi, masjid benar-benar dipenuhi air yang cukup tinggi.

Untuk melaksanakan Sholat Jumat pun, jamaah membawa perahu masing-masing. Dikarenakan ukuran masjid terapung itu tidak terlalu besar, ada juga jamaah yang sholat di bagian luar dengan perahunya. 

Viral jamaah masjid terapung Sholat Jumat di atas perahu masing-masing. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Beginilah penampakan masjid terapung yang sesungguhnya. Tidak ada lantai atau alas yang luas untuk jamaah sholat. Masjid terapung ini benar-benar berdiri di atas permukaan air.

Semua orang di sini, baik imam maupun makmum, membawa perahu sendiri-sendiri. Untuk imam dan jamaah yang datang awal bisa masuk ke masjid terapung dengan perahunya.

Ada juga yang menggunakan perahu berukuran besar dan berbagi perahu untuk tempat sholat bagi jamaah lain. Supaya tidak bergerak, mereka mengikat perahunya ke tiang-tiang masjid.

Seperti Sholat Jumat pada umumnya, jamaah laki-laki di sana juga mengenakan baju koko, sarung, dan peci ketika beribadah di atas perahu. Sayangnya, tidak tampak momen ketika sedang berdiri. 

Telusuri berita muslim lainnya
