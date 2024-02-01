Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Viral Ibu Muslimah Cantik Tidak Marahi Sopir Truk Penabrak Mobil Mewahnya, Malah Full Senyum

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |10:23 WIB
Viral Ibu Muslimah Cantik Tidak Marahi Sopir Truk Penabrak Mobil Mewahnya, Malah Full Senyum
Viral ibu Muslimah cantik tidak marahi sopir truk penabrak mobil mewahnya. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

VIRAL ibu Muslimah cantik tidak memarahi sopir truk yang menabrak mobil mewahnya. Dia malah memberikan full senyum.

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @miminlasminiati, tampak seorang ibu Muslimah cantik sedang menyalami sopir truk yang menabrak mobil mewahnya.

Viral ibu Muslimah cantik tidak marahi sopir truk penabrak mobil mewahnya. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Dalam video viral singkat tersebut ibu Muslimah cantik itu keluar dari mobilnya untuk mengingatkan sang sopir. Dia pun berbicara menggunakan tutur kata yang sangat baik.

"Jangan ngebut-ngebut lagi," ucap ibu Muslimah cantik pemilik mobil mewah tersebut sambil tersenyum.

Mobil mewah yang baru dibelinya 2 bulan lalu itu menjadi lecet di bagian samping dan pecah kaca spion. Namun sang pemilik mobil justru menyalami dan memaafkan sopir truk yang menabrak mobil mewahnya itu. 

