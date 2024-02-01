Viral Ibu Muslimah Cantik Tidak Marahi Sopir Truk Penabrak Mobil Mewahnya, Malah Full Senyum

VIRAL ibu Muslimah cantik tidak memarahi sopir truk yang menabrak mobil mewahnya. Dia malah memberikan full senyum.

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @miminlasminiati, tampak seorang ibu Muslimah cantik sedang menyalami sopir truk yang menabrak mobil mewahnya.

Dalam video viral singkat tersebut ibu Muslimah cantik itu keluar dari mobilnya untuk mengingatkan sang sopir. Dia pun berbicara menggunakan tutur kata yang sangat baik.

"Jangan ngebut-ngebut lagi," ucap ibu Muslimah cantik pemilik mobil mewah tersebut sambil tersenyum.

Mobil mewah yang baru dibelinya 2 bulan lalu itu menjadi lecet di bagian samping dan pecah kaca spion. Namun sang pemilik mobil justru menyalami dan memaafkan sopir truk yang menabrak mobil mewahnya itu.