Viral Mamah Dedeh Peluk Istri Korban Perselingkuhan Suami dan Adik Ipar, Beri Dukungan hingga Doa

POTONGAN video ceramah Mamah Dedeh kembali viral di media sosial. Kali ini seorang netizen di X @diajenglsrt mengunggah momen seorang istri yang curhat menjadi korban perselingkuhan sang suami dengan adik ipar.

Berdasarkan keterangannya, ibu tersebut sudah menikah selama 10 tahun, namun belum dikaruniai keturunan. Sampai pada suatu hari ia memergoki sang suami tengah melakukan hubungan badan dengan adik ipar.

"Ipar aku, iya sering main ke rumah aku. Iya abis dari mushola, terus buka pintu, terus mergokin lagi kayak gitu (mesum)," kata ibu tersebut, dikutip pada Rabu (31/1/2024).

Saking terkejutnya melihat perilaku sang suami dan adik ipar membuat si ibu menangis.

Kemudian Mamah Dedeh menjelaskan bahwa ipar memang bisa mendatangkan maut.

"Ini yang Rasul katakan, 'Ipar adalah kematian.' Maksudnya apa kalau suami istri? Suami bawa saudara kandung kek, ponakan yang laki-laki, tidak mustahil berselingkuh dengan istrinya," kata Mamah Dedeh.

"Kalau seandainya istri bawa suadara kandung perempuan, godaan setan tidak mustahil suami selingkuh. Ini kejadian," sambungnya.