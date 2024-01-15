Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Mamah Dedeh Beri Nasihat untuk Istri yang Disakiti, Haruskah Bertahan demi Anak?

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |10:32 WIB
Mamah Dedeh Beri Nasihat untuk Istri yang Disakiti, Haruskah Bertahan demi Anak?
Ilustrasi nasihat Mamah Dedeh untuk istri yang disakiti suami. (Foto: Istimewa/YouTube)
A
A
A

MAMAH Dedeh memberi nasihat untuk istri yang sering disakiti suami. Banyak di antara mereka pun yang memilih mempertahankan rumah tangga demi anak meski mengalami perlakuan zalim tersebut. 

Fenomena istri disakiti suami ini memang sering terjadi di kalangan masyarakat. Banyak netizen bahkan menyarankan mereka yang hendak bercerai agar bertahan demi anak.

Ilustrasi suami istri. (Foto: Shutterstock)

Menurut Mamah Dedeh, hal itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Sebagaimana dalam sebuah tausiyahnya, ada seorang ibu yang bertanya kepada pendakwah senior berdarah Sunda ini.

"Ada suami yang selalu menyakiti istrinya, tetapi si istri tetap bertahan demi anak-anaknya, bagaimana rumah tangganya? Apakah berkah?" tanya ibu itu kepada Mamah Dedeh, dikutip dari unggahan akun Instagram @bundsteutic. 

Halaman:
1 2 3
