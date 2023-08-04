Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Tak Ada Cinta yang Abadi, Mamah Dedeh: Wajib Dipupuk dan Dipelihara

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |23:34 WIB
Tak Ada Cinta yang Abadi, Mamah Dedeh: Wajib Dipupuk dan Dipelihara
Mamah Dede. (Foto: Youtube)
A
A
A

CINTA antara suami dan istri bisa saja memudar, meski sudah menikah dan dalam waktu lama. 

"Dengan bertambahnya usia dan pengalaman, maka perasaan cinta seorang istri maupun suami bisa jadi berubah," ucap Mamah Dedeh, dikutip dari YouTube MNCTV OFFICIAL.

Maka dari itu, Mamah Dedeh menyarankan supaya setiap suami istri memupuk dan memelihara perasaan cintanya. "Dirawat, pasangan Anda sukanya apa. Hal tersebut harus selalu dilakukan diperlihatkan, Insyallah baik-baik," tutur Mamah Dedeh.  

Namun, terkadang kehidupan rumah tangga yang sangat sibuk membuat seorang suami istri merasa kelelahan hingga tidak sempat untuk menunjukkan perasaan cintanya. Malah, kelelahan secara fisik dan mental terkadang memicu rasa amarah antara suami dengan istri.  

"Maka Islam sangat adil. Tujuan pernikahan sakinah tenang dan tentram, mawaddah kelapangan dada dan kesetiaan hati belum cukup, selama orang yang menikah berpegang pada agama Allah SWT, Insyaallah rumah tangga akan bisa dipertahankan walaupun cinta sirna," kata Mamah Dedeh.

(Martin Bagya Kertiyasa)

