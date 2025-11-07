Apakah Wali Nikah Berhak Tentukan Mahar? Simak Penjelasannya

JAKARTA - Apakah wali nikah berhak menentukan mahar? Mahar adalah pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai perempuan sebagai syarat pernikahan.

1. Mahar Pernikahan

Mahar memiliki istilah lain yakni shadaq. Secara etimologi, shadaq berarti sesuatu yang sangat keras. Menurut terminologi, shadaq adalah harta yang dikeluarkan laki-laki karena pernikahan.

Melansir laman NU, Jumat (7/11/2025), keterangan ini mengacu penjelasan Syekh Ibnu Qosim ketika mengartikan shadaq dalam kitabnya Fath al-Qarib sebagai berikut:

في أحكام الصَّداق. وهو بفتح الصاد أفصح من كسرها، مشتقٌ من الصَدق بفتح الصاد، وهو اسم لشديد الصلب؛ وشرعا اسم لمال واجب على الرجل بنكاح أو وطء شبهة أو موت.

Artinya: "Hukum-hukum shadaq. Shadaq dengan fathahnya shod lebih fasih dari pada kasrahnya. Diambil dari kata shodaq, yaitu nama untuk sesuatu yang sangat keras. Menurut syara’ nama untuk harta yang wajib laki-laki karena sebab nikah atau wati’ syubhat atau mati." (Syekh Ibnu Qasim al-Ghazi, Fath al-Qarib , [Kairo, al-Maṭbaʻah al-Kastalīyah: 1864], halaman 124).

Hukum memberikan mahar adalah wajib. Ketentuan hukum ini diambil dari ayat Al-Quran Surat An-Nisa [4] ayat 4 yang secara tegas menggunakan kata perintah kepada para lelaki untuk memberikan mahar kepada wanita yang ia nikahi dengan penuh kerelaan.

2. Wali Berhak Tentukan Mahar?

Lalu, apakah wali nikah berhak menentukan mahar?