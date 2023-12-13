Viral Tessa Mariska Diceramahi Mamah Dedeh karena Buka Pasang Hijab: Lu Pakai Syukur, Kagak Emang Gua Pikirin

VIRAL Tessa Mariska tidak berkutik diceramahi Mamah Dedeh akibat pertanyaan hukum buka pasang hijab menurut Islam. Jawaban Mamah Dedeh itu pun menjadi perbincangan warganet di linimasa media sosial.

Dikutip dari unggahan video viral akun TikTok @mata_lelak1, terlihat Mamah Dedeh mengisi sebuah kajian Islam. Tiba-tiba Tessa Mariska yang memegang mik menghampiri Mamah Dedeh untuk wawancara.

Tessa Mariska memberi pertanyaan kepada Mamah Dedeh, yakni hukum buka pasang kerudung menurut Islam. Dia pun mencontohkan dirinya sendiri.

"Hukumnya haram karena Anda seorang wanita sudah dewasa. Hukumnya wajib menutup aurat. Silakan Anda lihat Surat Al Ahzab Ayat 59," jawab Mamah Dedeh dalam video viral tersebut, dikutip pada Rabu (13/12/2023).

Adapun Alquran Surat Al Ahzab Ayat 59 berisi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin: 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS Al Ahzab: 59)