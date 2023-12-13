Viral Tentara Israel Serang Bocah 2 Tahun di Gaza Palestina, Netizen: Beraninya Sama Anak Kecil

VIRAL video yang memperlihatkan dua tentara zionis Israel menyerang seorang bocah berusia 2 tahun di Jalur Gaza, Palestina. Sontak peristiwa viral ini membuat netizen geram.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @viralsekali, dua tentara zionis Israel yang lengkap dengan senjata laras panjang itu menangkap seorang bocah kecil berpakaian hitam.

Tentara zionis Israel tersebut bahkan mendorong si bocah kecil hingga terdesak ke tembok di sebelahnya.

Tidak lama kemudian seorang pria dan anak kecil Palestina datang. Dia coba menolong bocah tersebut yang dizalimi tentara zionis Israel.

Pria berjaket hitam kuning itu bahkan didorong dan dicekik para tentara zionis Israel tersebut. Sementara anak kecil lainnya coba menarik bocah 2 tahun dari genggaman tentara zalim.

Hingga akhirnya bocah 2 tahun itu pun berhasil diselamatkan pria dan anak kecil Palestina tersebut.