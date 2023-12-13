Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Tentara Israel Serang Bocah 2 Tahun di Gaza Palestina, Netizen: Beraninya Sama Anak Kecil

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |13:01 WIB
Viral Tentara Israel Serang Bocah 2 Tahun di Gaza Palestina, Netizen: Beraninya Sama Anak Kecil
Viral tentara zionis Israel beraninya menyerang bocah umur 2 tahun di Gaza Palestina. (Foto: Instagram @viralsekali)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan dua tentara zionis Israel menyerang seorang bocah berusia 2 tahun di Jalur Gaza, Palestina. Sontak peristiwa viral ini membuat netizen geram. 

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @viralsekali, dua tentara zionis Israel yang lengkap dengan senjata laras panjang itu menangkap seorang bocah kecil berpakaian hitam.

Viral tentara zionis Israel beraninya menyerang bocah umur 2 tahun di Gaza Palestina. (Foto: Instagram @viralsekali)

Tentara zionis Israel tersebut bahkan mendorong si bocah kecil hingga terdesak ke tembok di sebelahnya.

Tidak lama kemudian seorang pria dan anak kecil Palestina datang. Dia coba menolong bocah tersebut yang dizalimi tentara zionis Israel.

Pria berjaket hitam kuning itu bahkan didorong dan dicekik para tentara zionis Israel tersebut. Sementara anak kecil lainnya coba menarik bocah 2 tahun dari genggaman tentara zalim.

Hingga akhirnya bocah 2 tahun itu pun berhasil diselamatkan pria dan anak kecil Palestina tersebut. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bocah Palestina Israel Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement