HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Tentara Israel Kabur Ketakutan saat Dengar Adzan dari Masjid di Palestina

Fira Rahma Azziyadatul Hidayah , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |16:20 WIB
Viral Tentara Israel Kabur Ketakutan saat Dengar Adzan dari Masjid di Palestina
Viral tentara Israel kabur ketakutan saat dengar adzan dari masjid di Palestina. (Foto: Instagram @sahabatsurga)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan seorang tentara Israel kabur ketakutan saat mendengar adzan dari masjid di Ramallah, Tepi Barat, Palestina. Padahal, awalnya ia ingin melempar bom granat ke masjid tersebut. 

Dilansir unggahan viral akun Instagram @sahabatsurga, terlihat betapa kejamnya tentara Israel itu ingin melempar bom ke dalam masjid tersebut. Tapi sesaat sebelum melempar bom, adzan berkumandang.

Viral tentara Israel kabur ketakutan saat dengar adzan dari masjid di Palestina. (Foto: Instagram @sahabatsurga)

Dia pun kaget dan kabur ketakutan mendengar kumandang adzan itu. Terlihat tentara Israel tersebut tidak melanjutkan aksi jahatnya karena merasa ketakutan.

"Kirain cuma setan dari bangsa jin yang takut dengan adzan, ternyata siluman bebegig sawah dari golongan manusia juga takut. Eh ini manusia bukan?" tulis keterangan unggahan viral tersebut.

Halaman: 1 2
1 2
