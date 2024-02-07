30 Contoh Ucapan Isra Miraj untuk Keluarga dan Rekan Kantor

Ilustrasi contoh ucapan Isra Miraj untuk keluarga dan rekan kantor. (Foto: Freepik)

SIMAK 30 contoh ucapan Isra Miraj untuk keluarga dan rekan kantor berikut ini. Tahun ini Isra Miraj bertepatan dengan hari Kamis 8 Februari 2024 M/27 Rajab 1445 H.

Isra Miraj menjadi salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian menembus langit ketujuh untuk bertemu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha.

Saat itu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam berkesempatan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menerima perintah sholat lima waktu sehari semalam bagi semua Muslim.

Isra Miraj menjadi momen muhasabah sekaligus mengedepankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memperingatinya bisa saling menyampaikan ucapan selamat yang penuh makna dan doa.

Berikut ini contoh ucapan selamat Isra Miraj, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Selamat Isra Miraj 2024, semoga tahun ini seluruh Muslim dapat lebih istikamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

2. Selamat Isra Miraj. Semoga dengan datangnya peringatan momentum agung ini menjadi pengingat untuk kita agar lebih menebalkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

3. Selamat memperingati Isra Miraj 2024 bagi seluruh umat Islam. Semoga semua Muslim mendapat kesempurnaan iman.

4. Semoga syafaat dan mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bisa seluruh umatnya resapi dan renungi bersama. Selamat Isra Miraj 2024.

5. Peristiwa agung Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu bukti bahwa keimanan adalah soal meyakini. Selamat Isra Miraj 2024.

6. Selamat Isra Miraj 2024 bagi seluruh Muslim. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

7. Semoga setiap Muslim menjadi umat yang bisa mengenang setiap peristiwa terkait Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, serta menjadikannya sebagai bahan pembelajaran yang membuat diri menjadi lebih baik lagi. Selamat Isra Miraj 2024.

8. Selamat Isra Miraj 2024, semoga momentum turunnya perintah sholat ini dapat memperkuat amalan setiap Muslim akan kewajiban menunaikannya selama lima waktu.

9. Maha Suci Allah yang telah memberikan perintah sholat bagi umat-Nya serta mukjizat terbesar kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Semoga di momen Isra Miraj ini ibadah setiap Muslim menjadi lebih baik.

10. Tiada kalimat yang seindah untaian doa, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya tempat meminta. Semoga di momen Isra Miraj ini setiap Muslim senantiasa mendapat keberkahan serta keimanan.