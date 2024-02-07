Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Tips Mencari Toilet Terdekat di Masjidil Haram untuk Jamaah Haji dan Umrah

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |15:01 WIB
Tips Mencari Toilet Terdekat di Masjidil Haram untuk Jamaah Haji dan Umrah
Ilustrasi tips mencari toilet terdekat di Masjidil Haram untuk jamaah haji dan umrah. (Foto: Istimewa/samad)
INILAH tips mencari toilet terdekat di Masjidil Haram untuk jamaah haji dan umrah. Jamaah tidak perlu panik saat kebelet ingin buang air kecil maupun besar ketika sedang tawaf dan sai. Banyak toilet tersedia di area tawaf dan sai Kompleks Masjidil Haram. 

Lokasi toilet tersebut tidak berada di dalam area Masjidil Haram, tapi di halaman depannya. Sehingga setelah tawaf dan sai selesai dikerjakan, jamaah haji atau umrah harus keluar dulu dari dalam Masjid Al Haram.

Ilustrasi toilet. (Foto: Welcomia/Freepik)

Setelah sampai di halaman Masjidil Haram, banyak toilet tersedia. Jamaah tinggal memilih yang aksesnya paling dekat.

Di beberapa bangunan di tengah halaman Masjid Al Haram akan ada petunjuk berupa tulisan toilet khusus laki-laki dan wanita. Selanjutnya jamaah tinggal naik eskalator untuk turun ke lantai basement.

Semua toilet letaknya memang berada di bawah tanah Masjidil Haram. Di satu lokasi ada ratusan toilet, dan tempat wudhu tersedia dengan air berlimpah.

Selesai wudhu, jamaah haji dan umrah bisa kembali naik eskalator untuk kembali ke halaman Masjidil Haram. 

Telusuri berita muslim lainnya
