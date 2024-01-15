Apa yang Harus Dilakukan jika Tiba-Tiba Haid di Masjidil Haram?

Ilustrasi tindakan yang harus dilakukan jika tiba-tiba haid di Masjidil Haram. (Foto: Shutterstock)

APA yang harus dilakukan jika tiba-tiba haid di Masjidil Haram? Ustadz Ammi Nur Baits ST BA mengatakan ihram bagi wanita haid, baik uutuk haji maupun umrah, hukumnya sah dan dibolehkan.

Hal yang perlu dilakukan, ketika wanita haid sampai di miqat, hendaknya mandi dan istitsfar, kemudian memulai ihram. Maksud dari istitsfar adalah menggunakan pembalut lebih rapat, sehingga dipastikan tidak ada darah yang merembet keluar ke celana.

Dilansir Konsultasisyariah.com, sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhuma menceritakan kejadian yang dialami Asma' bintu Umais, istrinya Abu Bakr As-Shiddiq radhiyallahu 'anhuma, ketika rombongan haji bersama Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di Dzulhulaifah (Bir Ali).

Jabir menceritakan:

حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِى بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ: اغْتَسِلِى وَاسْتَثْفِرِى بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِى

Ketika kami sampai di Dzulhulaifah, Asma bintu Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakr. Kemudian beliau menyuruh orang untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, "Apa yang harus saya lakukan?" Jawab Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, "Mandilah dan lakukanlah istitsfar dengan kain, dan mulailah ihram." (HR Muslim nomor 3009, An-Nasa'i: 293, dan lainnya)

Meskipun hadits Asma' bintu Umais terkait orang nifas, ini berlaku untuk wanita haid, karena hukumnya sama dengan kesepakatan ulama.

Dalil lain bolehnya ihram dalam kondisi haid adalah peristiwa yang dialami Aisyah radhiyallahu 'anha. Beliau menceritakan perjalanan hajinya bersama Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.

"Kami berangkat dengan niat haji. Ketika sampai di daerah Saraf, aku mengalami haid. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menemuiku sedang nangis."

"Kamu kenapa? Apa kamu haid?" tanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.

"Benar," jawab Aisyah.

Kemudian Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَاقْضِى مَا يَقْضِى الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ

"Haid adalah kondisi yang Allah takdirkan untuk putri Adam. Lakukan seperti yang dilakukan jamaah haji, hanya saja jangan melakukan thawaf di Kakbah." (HR Bukhari nomor 294 dan Muslim: 2976)