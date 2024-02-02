Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Nama-Nama Jalan di Sekitar Masjidil Haram, Jamaah Haji dan Umrah Wajib Tahu

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |15:02 WIB
Nama-Nama Jalan di Sekitar Masjidil Haram, Jamaah Haji dan Umrah Wajib Tahu
Ilustrasi nama-nama jalan di sekitar Masjidil Haram. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

INILAH nama-nama jalan di sekitar Masjidil Haram, sangat penting diketahui jamaah haji dan umrah. Masjidil Haram merupakan tempat yang dimuliakan umat Islam karena lokasinya yang mengelilingi bangunan suci Kakbah. 

Masjidil Haram adalah salah satu tempat suci dalam agama Islam yang terletak di Kota Makkah, Arab Saudi.

Masjidil Haram. (Foto: Istimewa/samad)

Umat Islam sangat memuliakan Masjidil Haram karena lokasinya berada di dalam Kakbah, sering disebut juga sebagai Baitullah atau Rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Menurut hadits shahih, satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di masjid lain. Sholat di sana bisa dapat menjadi kesempatan untuk menghapus dosa-dosa.

Selain menjadi tempat ibadah, Masjidil Haram juga tempat bersatunya umat Islam dari berbagai kelompok suku, etnis, dan latar belakang berbeda. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
