Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Viral Prilly Latuconsina Bagikan Tutorial Gaya Hijab Kekinian, Hasilnya Cantik Banget

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |11:10 WIB
Viral Prilly Latuconsina Bagikan Tutorial Gaya Hijab Kekinian, Hasilnya Cantik Banget
Viral Prilly Latuconsina bagikan tutorial hijab kekinian. (Foto: Instagram @lambegosiip)
A
A
A

VIRAL artis Prilly Latuconsina tampak cantik membagikan tutorial gaya hijab kekinian. Warganet pun memuji gaya penampilan berhijabnya tersebut. 

Prilly Latuconsina dikenal sebagai artis perempuan yang multitalenta. Tidak hanya berbakat di dunia akting, dirinya kini menggeluti bisnis. Bahkan sejak kecil dia telah dikenal sebagai koki cilik.

Prilly Latuconsina. (Foto: Instagram @lambegosiip)

Prilly pun kerap memenangkan berbagai penghargaan sejak 2014. Penghargaan terakhir yang dimenangkan sebagai "Pemeran Pendukung Wanita Terbaik" pada 2023.

Baru-baru ini Prilly melaksanakan ibadah umrah bersama keluarga dan pegawai terlama yang telah berjasa di hidupnya. Tentunya saat memasuki Tanah Suci tersebut dirinya menutup aurat dan menggunakan hijab. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/617/2936060/tutorial-hijab-pashmina-silk-bikin-tampil-cantik-dan-awet-muda-FPwORnbfvU.jpg
Tutorial Hijab Pashmina Silk, Bikin Tampil Cantik dan Awet Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/23/617/2888398/tutorial-hijab-pashmina-turki-ala-tugba-kiara-kekasih-fiki-naki-simpel-dan-cantik-OaWcovV6Y0.jpg
Tutorial Hijab Pashmina Turki ala Tugba Kiara Kekasih Fiki Naki, Simpel dan Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/13/617/2764043/5-trik-agar-tampilan-hijab-selalu-anggun-dan-cantik-nomor-1-soal-pemilihan-warna-6GIkra36wI.jpg
5 Trik agar Tampilan Hijab Selalu Anggun dan Cantik, Nomor 1 soal Pemilihan Warna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/30/617/2755440/8-gaya-hijab-segi-empat-cantik-dan-simpel-cocok-buat-sehari-hari-w2gJrZhaBy.jpg
8 Gaya Hijab Segi Empat Cantik dan Simpel, Cocok Buat Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/25/617/2567878/3-tutorial-hijab-pashmina-simpel-cantik-ala-tya-ariestya-cuma-pakai-1-jarum-pentul-lho-ZLnjojsipe.jpg
3 Tutorial Hijab Pashmina Simpel Cantik ala Tya Ariestya, Cuma Pakai 1 Jarum Pentul Lho!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/10/617/2529794/5-tutorial-hijab-segi-empat-buat-kondangan-simple-dan-modis-banget-pCO4BAxoQv.jpg
5 Tutorial Hijab Segi Empat Buat Kondangan, Simpel dan Modis Banget
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement