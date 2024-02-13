Viral Prilly Latuconsina Bagikan Tutorial Gaya Hijab Kekinian, Hasilnya Cantik Banget

VIRAL artis Prilly Latuconsina tampak cantik membagikan tutorial gaya hijab kekinian. Warganet pun memuji gaya penampilan berhijabnya tersebut.

Prilly Latuconsina dikenal sebagai artis perempuan yang multitalenta. Tidak hanya berbakat di dunia akting, dirinya kini menggeluti bisnis. Bahkan sejak kecil dia telah dikenal sebagai koki cilik.

Prilly pun kerap memenangkan berbagai penghargaan sejak 2014. Penghargaan terakhir yang dimenangkan sebagai "Pemeran Pendukung Wanita Terbaik" pada 2023.

Baru-baru ini Prilly melaksanakan ibadah umrah bersama keluarga dan pegawai terlama yang telah berjasa di hidupnya. Tentunya saat memasuki Tanah Suci tersebut dirinya menutup aurat dan menggunakan hijab.