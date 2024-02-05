Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

4 Gaya Hijab Prilly Latuconsina saat Umrah, Cantik dan Syari

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |11:03 WIB
4 Gaya Hijab Prilly Latuconsina saat Umrah, Cantik dan Syari
Gaya hijab Prilly Latuconsina ketika umrah. (Foto: Instagram @prillylatuconsina96)
PRILLY Latuconsina menjalankan ibadah umrah bersama keluarga. Ia pun sempat membagikan momen tersebut di unggahan akun media sosialnya.

Gaya hijab Prilly Latuconsina pun mencuri perhatian. Jauh dari kesan glamor, ia tampil sederhana dalam balutan gamis dan hijab berwarna pink. Wajahnya juga tampak natural tanpa make-up. 

Berikut gaya hijab Prilly Latuconsina ketima menunaikan ibadah umrah, dihimpun dari Instagram @prillylatuconsina96: 

1. Didoakan istikamah

Penampilan Prilly yang berbeda dari biasanya ini pun mendapat banyak komentar dari warganet. Tidak sedikit dari mereka yang mendoakan agar Prilly bisa istikamah dalam berhijab.

"Masya Allah, ademnya melihat Prilly berhijab. Semoga Allah memberikan keteguhan hati untuk Prilly istiqomah berhijab. Amin," kata @iam*****.

"Masya Allah tambah cantik kalau pakai kerudung ka," komentar @nurkom*****. 

Prilly Latuconsina. (Foto: Instagram @prillylatuconsina96)

2. Cantik dalam balutan hijab

Saat berada di Kota Madinah, Prilly tidak melewatkan untuk mengabadikan momen. Di foto ini dia tampak cantik dalam balutan gamis dan hijab.

Prilly terlihat tersenyum manis dengan matanya yang sembab. Ia seakan tidak bisa menahan rasa harusnya bisa kembali ke Tanah Suci.

"Masya Allah cantiknya kamu sayang," tulis pemilik akun @maria***** di kolom komentar.

"Adem banget Kak Prilly," ungkap @winda*****.

Prilly Latuconsina. (Foto: Instagram @prillylatuconsina96)

