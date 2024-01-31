Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

7 Gaya Hijab Anissa Aziza Istri Raditya Dika saat Umrah, Cantik dan Syari

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |16:31 WIB
7 Gaya Hijab Anissa Aziza Istri Raditya Dika saat Umrah, Cantik dan Syari
Gaya hijab cantik syari Anissa Aziza saat umrah. (Foto: Instagram @anissaaziza)
A
A
A

ANISSA Aziza salah satu aktris cantik yang selalu jadi pusat perhatian publik Indonesia. Namanya makin dikenal setelah dipersunting komedian terkenal Raditya Dika

Pemilik nama lengkap Anissa Nur Aziza ini lahir di Bengkulu, 4 April 1994. Ia pertama kali berperan dalam serial televisi karya Raditya Dika "Malam Minggu Miko" sebagai Marini. 

Anissa Aziza. (Foto: Instagram @anissaaziza)

Pernikahan yang berlangsung sejak 2018 dari pasangan ini pun telah dikaruniai dua anak, yakni Alinea Ava Nasution dan Aksara Asa Nasution.

Dalam unggahan akun Instagram @anissaaziza, Anissa Aziza membagikan beberapa potret dirinya mengenakan gaya hijab cantik saat menunaikan ibadah umrah.

Berikut 7 gaya hijab Anissa Aziza istri Raditya Dika saat umrah, sebagaimana telah Okezone himpun: 

1. Gaya hijab instan syari

Anissa Aziza mengenakan baju gamis putih sepadu dengan hijab yang menutup dada. Foto yang diunggah tersebut menambahkan kesan sebab berlatarkan Kakbah. 

Anissa Aziza. (Foto: Instagram @anissaaziza)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/617/3076321/potret-gaya-hijab-cantik-ayana-moon-dengan-kebaya-bali-C0ZRzlh9mM.jpg
Potret Gaya Hijab Cantik Ayana Moon dengan Kebaya Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/617/3073774/gaya-hijab-cantik-kiky-saputri-di-masa-kehamilan-4-bulan-6g6ULE1kov.jpg
Gaya Hijab Cantik Kiky Saputri di Masa Kehamilan 4 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/617/3072534/gaya-hijab-terbaru-paula-verhoeven-di-tengah-perceraian-dengan-baim-wong-K7QSNNAolg.jpg
Gaya Hijab Terbaru Paula Verhoeven di Tengah Perceraian dengan Baim Wong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/617/3068549/paula-verhoeven-bagikan-potret-gaya-hijab-cadar-saat-umrah-banjir-pujian-dan-doa-JJkrOfBdV1.jpg
Paula Verhoeven Bagikan Potret Gaya Hijab Cadar saat Umrah, Banjir Pujian dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/617/3066885/gaya-cantik-nagita-slavina-kenakan-abaya-dan-hijab-syari-saat-umrah-ENA6HC8i27.jpg
Gaya Cantik Nagita Slavina Kenakan Abaya dan Hijab Syari saat Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/617/3065844/bergaya-hijab-serba-putih-cut-syifa-tampil-cantik-menawan-oaTvVFH8wR.jpg
Bergaya Hijab Serba-Putih, Cut Syifa Tampil Cantik Menawan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement