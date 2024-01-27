5 Gaya Hijab Cantik Memesona Rismahani Istri Pemain Timnas Indonesia Witan Sulaeman

SOSOK Rismahani sang istri pemain Timnas Indonesia Witan Sulaeman sangat menarik diketahui. Apalagi dia dikenal sebagai wanita yang pintar dalam padu-padan gaya hijab.

Rismahani diketahui selalu mendampingi sang suami Witan Sulaeman bertanding, termasuk bersama Timnas Indonesia yang sedang berlaga di Piala Asia 2023.

Di Timnas Indonesia, Witan berposisi sebagai gelandang serang. Eksistensi Witan di lapangan turut membawa nama sang istri Rismahani menjadi perhatian publik.

Penampilan wanita cantik berhijab ini di media sosial pun menjadi sorotan. Berikut deretan potret gaya hijab cantik Rismahani, istri pemain Timnas Indonesia Witan Sulaeman, dilansir Instagram @rismahanisulaiman_:

1. Mirror selfie

Potret mirror selfie Rismahani saat sedang shopping di butik. Dia memakai coat abu-abu dipadukan dengan legging dan loafer. Ia menambahkan sling bag dan hijab motif. Penampilannya stylish banget.