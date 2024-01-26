Kenakan Hijab, Jessica Rosmaureena Kekasih Penyerang Timnas Indonesia Hokky Caraka Tampil Cantik Memesona

SOSOK Jessica Rosmaureena kekasih penyerang Timnas Indonesia Hokky Caraka menyita perhatian publik Indonesia. Apalagi gaya cantiknya ketika mengenakan hijab yang membuatnya tampil memesona.

Di luar keseruan pertandingan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, kehidupan para pemainnya pun menarik dikulik, salah satunya bomber muda Hokky Caraka.

Hokky Caraka berposisi sebagai penyerang. Di lapangan, ia menjadi idola para kaum hawa. Namun siap-siap patah hati, sebab dia sudah memiliki kekasih yakni Jessica Rosmaureena.

Melalui unggahan di akun Instagram, Hokky Caraka banyak membagikan kebersamaannya dengan sang kekasih. Sosok Jessica Rosmaureena pun membuat banyak penggemar penasaran.