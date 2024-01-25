Ini Prediksi Tren Gaya Hijab yang Jadi Favorit saat Lebaran 2024

TREN gaya hijab Lebaran 2024 mulai dibahas Muslimah Indonesia. Sebelumnya pada Lebaran 2023 muncul pakaian yang didominasi warna hijau sage.

Mengawali tahun baru 2024, berbagai tren gaya hijab mulai bermunculan. Beberapa di antaranya yakni tren modest dengan nuansa perayaan Imlek hingga menyambut Ramadhan dan Lebaran.

Seperti dalam Indonesia Modest Fashion Designer (IMFD) 2024, menampilkan warna-warni tren modest fashion, termasuk untuk Lebaran.

Beberapa desainer menampilkan koleksi busana modest fashion yang masih didominasi nuansa spring summer dan warna-warna pastel.

"Tema oriental charm ini memang mengangkat pesona oriental. Jadi yang kita angkat kebetulan Imlek. Ini sebuah tantangan ya, kita pakai busana modest di event oriental charm ini. Jadi kita sebagai desainer banyak yang akan lebih digali ya," tutur Jenny Tjahyawati, ketua sekaligus founder Indonesia Modest Fashion Designer (IMFD), di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu 24 Januari 2024.

"Kita juga di industri ya. Jadi teman-teman desainer mereka ada karya Ramadhan dan Lebaran ya. Setiap desainer punya ciri khas masing-masing. Ada yang lebih ke spring summer seperti warna-warna pastel, lebih ke warna-warna solid," lanjutnya.