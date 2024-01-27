Intip Gaya Hijab Cantik Irish Bella dalam Balutan Busana India

IRISH Bella selalu menjadi pusat perhatian publik Tanah Air. Seperti kali ini ketika dia tampil sangat cantik dengan gaya hijab busana India.

Irish Bella baru saja menjalani pemotretan untuk produk busana India. Ibu dua anak ini tampil cantik memakai setelan kain sari berwarna merah marun dipadukan hijab krem dan selendang transparan merah.

Penampilan Irish Bella terlihat sangat elegan, ditambah lagi pada busananya itu diberi sentuhan warna gold. Dia juga menambahkan beberapa aksesori penunjang khas India.

"Indian girl," tulis Irish Bella dalam keterangan fotonya dikutip pada Sabtu (27/1/2024).

Wanita berusia 29 tahun ini mempercantik tampilannya dengan make-up bold di area mata. Kemudian dia menambahkan lipstik glossy warna merah yang memberi kesan segar pada penampilannya.