Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Intip Gaya Hijab Cantik Irish Bella dalam Balutan Busana India

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |12:27 WIB
Intip Gaya Hijab Cantik Irish Bella dalam Balutan Busana India
Gaya hijab cantik Irish Bella dalam balutan busana India. (Foto: Instagram @_irishbella_)
A
A
A

IRISH Bella selalu menjadi pusat perhatian publik Tanah Air. Seperti kali ini ketika dia tampil sangat cantik dengan gaya hijab busana India

Irish Bella baru saja menjalani pemotretan untuk produk busana India. Ibu dua anak ini tampil cantik memakai setelan kain sari berwarna merah marun dipadukan hijab krem dan selendang transparan merah.

Irish Bella. (Foto: Instagram @_irishbella_)

Penampilan Irish Bella terlihat sangat elegan, ditambah lagi pada busananya itu diberi sentuhan warna gold. Dia juga menambahkan beberapa aksesori penunjang khas India.

"Indian girl," tulis Irish Bella dalam keterangan fotonya dikutip pada Sabtu (27/1/2024).

Wanita berusia 29 tahun ini mempercantik tampilannya dengan make-up bold di area mata. Kemudian dia menambahkan lipstik glossy warna merah yang memberi kesan segar pada penampilannya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/617/3076321/potret-gaya-hijab-cantik-ayana-moon-dengan-kebaya-bali-C0ZRzlh9mM.jpg
Potret Gaya Hijab Cantik Ayana Moon dengan Kebaya Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/617/3073774/gaya-hijab-cantik-kiky-saputri-di-masa-kehamilan-4-bulan-6g6ULE1kov.jpg
Gaya Hijab Cantik Kiky Saputri di Masa Kehamilan 4 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/617/3072534/gaya-hijab-terbaru-paula-verhoeven-di-tengah-perceraian-dengan-baim-wong-K7QSNNAolg.jpg
Gaya Hijab Terbaru Paula Verhoeven di Tengah Perceraian dengan Baim Wong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/617/3068549/paula-verhoeven-bagikan-potret-gaya-hijab-cadar-saat-umrah-banjir-pujian-dan-doa-JJkrOfBdV1.jpg
Paula Verhoeven Bagikan Potret Gaya Hijab Cadar saat Umrah, Banjir Pujian dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/617/3066885/gaya-cantik-nagita-slavina-kenakan-abaya-dan-hijab-syari-saat-umrah-ENA6HC8i27.jpg
Gaya Cantik Nagita Slavina Kenakan Abaya dan Hijab Syari saat Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/617/3065844/bergaya-hijab-serba-putih-cut-syifa-tampil-cantik-menawan-oaTvVFH8wR.jpg
Bergaya Hijab Serba-Putih, Cut Syifa Tampil Cantik Menawan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement