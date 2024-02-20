KEMENTERIAN Agama (Kemenag) merilis daftar Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memiliki izin operasional. Daftar nama LAZ dirilis untuk menjadi perhatian masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.
Sampai Februari 2024 terdapat 170 Lembaga Amil Zakat berizin yang terbagi dalam tiga kategori. Pertama, 45 LAZ yang berizin skala nasional, memiliki cakupan dan pengaruh luas di seluruh wilayah Indonesia.
Kedua, 39 LAZ yang berizin skala provinsi, berfokus pada pelayanan di tingkat provinsi untuk memastikan zakat tersalurkan dengan tepat dan efisien. Ketiga, 86 LAZ yang berizin skala kabupaten/kota, memberi layanan zakat yang lebih terfokus dan dekat dengan masyarakat di tingkat kabupaten/kota.
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Waryono Abdul Ghafur meminta Lembaga Amil Zakat yang belum berizin untuk segera melakukan proses perizinan sesuai prosedur.
"Kami harapkan dari data per Februari 2024, masih banyak Lembaga Amil Zakat yang masih tahap proses perizinan. Data akan kami update terus," ungkapnya di Jakarta, Senin 19 Februari 2024, dilansir Kemenag.go.id.
"Lembaga pengelola zakat yang tidak berizin sesuai Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 wajib menghentikan segala aktivitas pengelolaan zakat. Pasal 38 menegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang," imbuhnya.
Ia mengimbau masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah di Lembaga Amil Zakat yang telah dibentuk pemerintah dan masyarakat, serta mendapat izin operasional sesuai ketentuan regulasi.
Berikut daftar Lembaga Amil Zakat yang sudah memiliki izin dari Kemenag:
A. 45 Lembaga Amil Zakat Skala Nasional
1. LAZ Rumah Zakat Indonesia
2. LAZ Daarut Tauhid Peduli
3. LAZ Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS)
4. LAZ Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia
5. LAZ Panti Yatim Indonesia Al Fajr
6. LAZ Yayasan Rumah Amal
7. LAZ Yayasan Abul Yatama Indonesia
8. LAZ Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdatul Ulama
9. LAZ Muhammadiyah
10. LAZ Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia
11. LAZ BSI Maslahat
12. LAZ Wakaf Infaq dan Shodaqoh Pesantren
13. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia
14. LAZ Baitulmaal Muamalat
15. LAZ Yayasan Telaga Bijak Elzawa
16. LAZ BAITUL Maal Hidayatullah
17. LAZ Dompet Dhuafa Republika
18. LAZ Pesantren Islam Al Azhar
19. LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani
20. LAZ Yayasan Mizan Amanah
21. LAZ Al Irsyad Al Islamiyah
22. LAZ Yayasan Mandiri Amal Insani
23. LAZ Yayasan Assalam Fil Alamin
24. LAZ Yayasan CT Arsa
25. LAZ LAZISKU KBPII
26. LAZ Yayasan Bakrie Amanah
27. LAZ AQL Pusat Peradaban Islam
28. LAZ Yayasan Salam Setara Amanah Nusantara
29. LAZ PPPA Darul Quran
30. LAZ Ruang Amal Indonesia
31. LAZ Majelis Pengkajian Al-Quran
32. LAZ Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa
33. LAZ Sahabat Yatim Indonesia
34. LAZ Yayasan Membangun Keluarga Utama
35. LAZ Nurul Hayat
36. LAZ Yatim Mandiri
37. LAZ LAGZIS Peduli
38. LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah
39. LAZ Dana Sosial Al Falah
40. LAZ Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia
41. LAZ Wahdah Islamiyah
42. LAZ Yayasan Hadji Kalla
43. LAZ Djalaludin Pane Foundation
44. LAZ Yayasan Sidogiri
45. LAZ Dewan Masjid Indonesia