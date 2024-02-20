Daftar 170 Lembaga Amil Zakat yang Sudah Dapat Izin Kemenag

Ilustrasi daftar Lembaga Amil Zakat yang sudah mendapat izin operasional dari Kemenag. (Foto: Okezone)

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) merilis daftar Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memiliki izin operasional. Daftar nama LAZ dirilis untuk menjadi perhatian masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.

Sampai Februari 2024 terdapat 170 Lembaga Amil Zakat berizin yang terbagi dalam tiga kategori. Pertama, 45 LAZ yang berizin skala nasional, memiliki cakupan dan pengaruh luas di seluruh wilayah Indonesia.

Kedua, 39 LAZ yang berizin skala provinsi, berfokus pada pelayanan di tingkat provinsi untuk memastikan zakat tersalurkan dengan tepat dan efisien. Ketiga, 86 LAZ yang berizin skala kabupaten/kota, memberi layanan zakat yang lebih terfokus dan dekat dengan masyarakat di tingkat kabupaten/kota.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Waryono Abdul Ghafur meminta Lembaga Amil Zakat yang belum berizin untuk segera melakukan proses perizinan sesuai prosedur.

"Kami harapkan dari data per Februari 2024, masih banyak Lembaga Amil Zakat yang masih tahap proses perizinan. Data akan kami update terus," ungkapnya di Jakarta, Senin 19 Februari 2024, dilansir Kemenag.go.id.

"Lembaga pengelola zakat yang tidak berizin sesuai Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 wajib menghentikan segala aktivitas pengelolaan zakat. Pasal 38 menegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang," imbuhnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah di Lembaga Amil Zakat yang telah dibentuk pemerintah dan masyarakat, serta mendapat izin operasional sesuai ketentuan regulasi.

Berikut daftar Lembaga Amil Zakat yang sudah memiliki izin dari Kemenag:

A. 45 Lembaga Amil Zakat Skala Nasional

1. LAZ Rumah Zakat Indonesia

2. LAZ Daarut Tauhid Peduli

3. LAZ Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS)

4. LAZ Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia

5. LAZ Panti Yatim Indonesia Al Fajr

6. LAZ Yayasan Rumah Amal

7. LAZ Yayasan Abul Yatama Indonesia

8. LAZ Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdatul Ulama

9. LAZ Muhammadiyah

10. LAZ Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia

11. LAZ BSI Maslahat

12. LAZ Wakaf Infaq dan Shodaqoh Pesantren

13. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia

14. LAZ Baitulmaal Muamalat

15. LAZ Yayasan Telaga Bijak Elzawa

16. LAZ BAITUL Maal Hidayatullah

17. LAZ Dompet Dhuafa Republika

18. LAZ Pesantren Islam Al Azhar

19. LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani

20. LAZ Yayasan Mizan Amanah

21. LAZ Al Irsyad Al Islamiyah

22. LAZ Yayasan Mandiri Amal Insani

23. LAZ Yayasan Assalam Fil Alamin

24. LAZ Yayasan CT Arsa

25. LAZ LAZISKU KBPII

26. LAZ Yayasan Bakrie Amanah

27. LAZ AQL Pusat Peradaban Islam

28. LAZ Yayasan Salam Setara Amanah Nusantara

29. LAZ PPPA Darul Quran

30. LAZ Ruang Amal Indonesia

31. LAZ Majelis Pengkajian Al-Quran

32. LAZ Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa

33. LAZ Sahabat Yatim Indonesia

34. LAZ Yayasan Membangun Keluarga Utama

35. LAZ Nurul Hayat

36. LAZ Yatim Mandiri

37. LAZ LAGZIS Peduli

38. LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah

39. LAZ Dana Sosial Al Falah

40. LAZ Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia

41. LAZ Wahdah Islamiyah

42. LAZ Yayasan Hadji Kalla

43. LAZ Djalaludin Pane Foundation

44. LAZ Yayasan Sidogiri

45. LAZ Dewan Masjid Indonesia