Bacaan Doa Buka Puasa Ramadhan 2024 Lengkap dengan Arab Latin dan Terjemahannya

BACAAN doa buka puasa Ramadhan 2024 lengkap dengan Arab latin dan terjemahannya. Umat Islam akan menyambut bulan suci Ramadhan 2024 yang kemungkinan jatuh pada 11 Maret.

Selain itu, bacaan doa buka puasa Ramadhan lengkap Arab latin dan terjemahannya ini diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Dianjurkan dibaca ketika waktu berbuka puasa Ramadhan atau puasa lainnya.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam mengajarkan kepada semua umatnya untuk menyegerakan buka puasa. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam riwayat dari Umar bin Khathab Radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah bersabda:

إِذَا أقْبَلَ اللَّيْلُ مِن هَا هُنَا، وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِن هَا هُنَا، وغَرَبَتِ الشَّمْسُ فقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ

"Jika datang malam dari sini, dan telah pergi siang dari sini, dan terbenam matahari, maka orang yang berpuasa boleh berbuka." (HR Bukhari nomor 1954 dan Muslim: 1100)

Berikut ini bacaan doa buka puasa Ramadhan 2024 lengkap dengan Arab latin dan terjemahannya:

Doa 1

Doa pertama yang diamalkan yakni membaca Basmallah. Dibaca sebelum meneguk air untuk membatalkan puasa.

بِسْمِ اللَّهِ

Bismillah

Artinya: "Dengan menyebut nama Allah."

Membaca Basmallah ini berdasarkan hadits shahih:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِىَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِى أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

"Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia menyebut nama Allah Ta’ala. Dan jika ia lupa, hendaklah ia membaca 'Bismilaahi awalahu wa aakhirahu'." (HR Tirmidzi dan Abu Dawud).