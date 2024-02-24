Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ini Hukumnya jika Sengaja Batal Puasa Ramadhan, Jangan Pernah Dilakukan!

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |10:06 WIB
Ini Hukumnya jika Sengaja Batal Puasa Ramadhan, Jangan Pernah Dilakukan!
Ilustrasi hukumnya sengaja batal puasa Ramadhan. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INI hukumnya jika sengaja batal puasa Ramadhan. Kaum Muslimin pun diajarkan untuk jangan pernah melakukannya karena azabnya sangat berat.

Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc dalam bukunya "Ringkasan Panduan Ramadhan, Bekal Meraih Ramadhan Penuh Berkah" menjelaskan dari sebuah riwayat, Abu Umamah menuturkan bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihiwa sallam bersabda:

Info grafis hikmah puasa Ramadhan. (Foto: Okezone)

"Ketika aku tidur, aku didatangi oleh dua orang laki-laki, lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, 'Naiklah.' Lalu kukatakan, 'Sesungguhnya aku tidak mampu.'

Kemudian keduanya berkata, 'Kami akan memudahkanmu.' Maka aku pun menaikinya sehingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat keras.

Lalu aku bertanya, 'Suara apa itu?' Mereka menjawab, 'Itu adalah suara jeritan para penghuni neraka.'

Kemudian dibawalah aku berjalan-jalan dan aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka, mulut mereka robek, dan dari robekan itu mengalirlah darah.

Kemudian aku (Abu Umamah) bertanya, 'Siapakah mereka itu?' Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang berbuka (membatalkan puasa) sebelum tiba waktunya'."

"Jadi lihatlah siksaan bagi orang yang membatalkan puasa dengan sengaja dalam hadits ini, maka bagaimana lagi dengan orang yang enggan berpuasa sejak awal Ramadhan dan tidak pernah berpuasa sama sekali," sebutnya. 

Halaman:
1 2
