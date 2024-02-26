Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

2 Siswa Madrasah Raih Medali Emas Science Project, Melaju ke Genius Olympiad USA

Hantoro , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |15:26 WIB
2 Siswa Madrasah Raih Medali Emas Science Project, Melaju ke Genius Olympiad USA
Dua siswa madrasah meraih medali emas science project olympiad. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

SISWA Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Malang mengukir prestasi membanggakan. Gaea Alexa Sulthana, siswa kelas X MIPA 8; dan Bylqhiz Ghanisah Bustomi, siswa kelas X MIPA 8; meraih Gold Medal pada Indonesian Science Project Olympiad (ISPO) 2024.

Kepastian prestasi ISPO 2024 ini diumumkan pada Sabtu 24 Februari 2024 melalui live streaming YouTube. Tim MAN 2 Kota Malang mengangkat penelitian mengenai "BIOLITE: Compostable Bioplastic from Raja Banana Peel Waste and Microcrystalline Cellulose from Bagasse for Nutrient Enchancer for Plants."

"Alhamdulillah, anak-anak dapat meraih gold medal pada ISPO 2024. Prestasi nasional ini diharapkan menjadi motivasi setiap insan pendidikan di madrasah supaya terus giat belajar demi meraih masa depan yang gemilang dan menjadi kebanggaan kita semua," ucap Kepala MAN 2 Kota Malang Samsudin, dilansir Kemenag.go.id

Dua siswa madrasah meraih medali emas science project olympiad. (Foto: Kemenag.go.id)

Ia menyampaikan terima kasih kepada Gaea Alexa Sulthana dan Bylqhiz Ghanisah Bustomi atas prestasi tertinggi yang telah diraih pada ISPO 2024.

"Atas nama madrasah, kami mengucapkan terima kasih kepada ananda Gaea Alexa Sulthana dan Bylqhiz Ghanisah Bustomi, juga seluruh tim dan pendamping. Kalian telah membuat bangga madrasah dan Kementerian Agama, semoga menjadi teladan peserta didik yang lainya," harapnya.

Ketua Tim Olimpiade dan Riset MAN 2 Kota Malang Wulaidah menjelaskan, dengan meraih prestasi membanggakan ini, kedua anak didiknya akan mewakili Indonesia pada ajang internasional berikutnya.

"Sebagai penyelenggara, Eduversal Foundation akan menunjuk Gaea Alexa Sulthana dan Bylqhiz Ghanisah Bustomi untuk mengikuti ajang internasional mewakili Indonesia di Genius Olympiad 2024 yang akan diselenggarakan di New York, USA," ungkapnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/614/3071196/madrasah-terpadu-dengan-fasilitas-lengkap-siap-dibangun-di-ikn-BD55klZShh.jpg
Madrasah Terpadu dengan Fasilitas Lengkap Siap Dibangun di IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/614/3066190/teliti-sarong-loloan-siswa-madrasah-jembrana-bali-raih-medali-emas-ajang-sains-internasional-QQvaiP026j.jpg
Teliti Sarong Loloan, Siswa Madrasah Jembrana Bali Raih Medali Emas Ajang Sains Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/614/3061055/rancang-pembangkit-listrik-pintar-berbasis-iot-siswa-madrasah-juara-kompetisi-inovasi-7dHn3Vgl7h.jpg
Rancang Pembangkit Listrik Pintar Berbasis IoT, Siswa Madrasah Juara Kompetisi Inovasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/614/3058421/teliti-tentang-pecalang-siswi-madrasah-jembrana-bali-juara-kompetisi-internasional-JDCIESveeq.jpeg
Teliti tentang Pecalang, Siswi Madrasah Jembrana Bali Juara Kompetisi Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/614/3056434/madrasah-swasta-berpeluang-dapat-renovasi-bangunan-dari-kemenag-ini-syaratnya-r5ef1yxKVB.jpg
Madrasah Swasta Berpeluang Dapat Renovasi Bangunan dari Kemenag, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/614/2997439/bikin-bangga-siswa-siswi-madrasah-indonesia-raih-medali-emas-international-exhibition-di-romania-jPnWuPXI5n.jpeg
Bikin Bangga! Siswa-siswi Madrasah Indonesia Raih Medali Emas International Exhibition di Romania
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement