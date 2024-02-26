2 Siswa Madrasah Raih Medali Emas Science Project, Melaju ke Genius Olympiad USA

SISWA Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Malang mengukir prestasi membanggakan. Gaea Alexa Sulthana, siswa kelas X MIPA 8; dan Bylqhiz Ghanisah Bustomi, siswa kelas X MIPA 8; meraih Gold Medal pada Indonesian Science Project Olympiad (ISPO) 2024.

Kepastian prestasi ISPO 2024 ini diumumkan pada Sabtu 24 Februari 2024 melalui live streaming YouTube. Tim MAN 2 Kota Malang mengangkat penelitian mengenai "BIOLITE: Compostable Bioplastic from Raja Banana Peel Waste and Microcrystalline Cellulose from Bagasse for Nutrient Enchancer for Plants."

"Alhamdulillah, anak-anak dapat meraih gold medal pada ISPO 2024. Prestasi nasional ini diharapkan menjadi motivasi setiap insan pendidikan di madrasah supaya terus giat belajar demi meraih masa depan yang gemilang dan menjadi kebanggaan kita semua," ucap Kepala MAN 2 Kota Malang Samsudin, dilansir Kemenag.go.id.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Gaea Alexa Sulthana dan Bylqhiz Ghanisah Bustomi atas prestasi tertinggi yang telah diraih pada ISPO 2024.

"Atas nama madrasah, kami mengucapkan terima kasih kepada ananda Gaea Alexa Sulthana dan Bylqhiz Ghanisah Bustomi, juga seluruh tim dan pendamping. Kalian telah membuat bangga madrasah dan Kementerian Agama, semoga menjadi teladan peserta didik yang lainya," harapnya.

Ketua Tim Olimpiade dan Riset MAN 2 Kota Malang Wulaidah menjelaskan, dengan meraih prestasi membanggakan ini, kedua anak didiknya akan mewakili Indonesia pada ajang internasional berikutnya.

"Sebagai penyelenggara, Eduversal Foundation akan menunjuk Gaea Alexa Sulthana dan Bylqhiz Ghanisah Bustomi untuk mengikuti ajang internasional mewakili Indonesia di Genius Olympiad 2024 yang akan diselenggarakan di New York, USA," ungkapnya.