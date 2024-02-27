Bacaan Niat Sholat Tarawih dan Witir Lengkap dengan Tata Caranya

BACAAN niat Sholat Tarawih dan Witir lengkap dengan tata caranya. Selain menjalankan ibadah puasa, umat Islam pada bulan Ramadhan juga dianjurkan mendirikan sholat sunnah yang hanya ada di bulan yang mulia ini.

Ya, sholat tarawih menjadi ibadah yang tak boleh ditinggalkan selama bulan Ramadhan. Dikerjakan setelah sholat Isya, shalat tarawih dapat dilaksanakan secara berjamaah maupun munfarid atau sendiri.

Jumlah rakaatnya pun menurut pendapat mayoritas mazhab Syafi’i adalah sebanyak 20 rakaat dengan sepuluh kali salam. Namun ada juga yang melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat dengan 4 kali salam.

Berikut bacaan niat Sholat Tarawih dan Witir lengkap dengan tata caranya:

- Niat Sholat Tarawih sendiri

"Ushollii sunnatat-taroowiihi rok'ataini mustaqbilal qiblati lillaahi ta'alaa."

Artinya: "Saya niat salat sunnah tarawih dua raka'at menghadap kiblat karena Allah Ta'ala"

-Niat Salat Tarawih Sebagai Imam

“Ushalli sunnatat Tarāwīhi rak‘atayni mustaqbilal qiblati adā’an imāman lillaahi ta'alaa."

Artinya: "Saya niat salat sunnah tarawih dua raka'at menghadap kiblat, sebagai imam karena Allah Ta'ala"