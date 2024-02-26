Bacaan Niat Puasa Ramadhan 2024 dan Artinya

BACAAN niat puasa Ramadhan 2024 dan artinya berikut ini perlu diperhatikan setiap Muslim. Dalam menjalankan ibadah puasa, niat menjadi salah satu syarat yang tidak boleh dilupakan.

Perihal niat, ada beberapa perbedaan pendapat antar mazhab. Salah satunya adalah dari Mazhab Malikiyyah yang cukup niat puasa Ramadhan sebulan penuh pada malam pertama di bulan Ramadhan. Perbedaan antar mazhab sebenarnya sudah lumrah terjadi.

Perbedaan ini tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Niat puasa Ramadhan sebulan penuh bisa dijadikan sebagai langkah antisipasi apabila kemudian hari lupa berniat sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Sehingga, puasanya tetap sah dan bisa diteruskan.

“Untuk berjaga-jaga agar puasa tetap sah ketika suatu saat lupa niat, sebaiknya pada hari pertama bulan Ramadhan berniat taqlid (mengikut) pada Imam Malik yang memperbolehkan niat puasa Ramadhan hanya pada permulaan saja. Dan adanya cara tersebut bukan berarti membuat kita tidak perlu lagi niat di setiap harinya, tetapi cukup hanya sebagai jalan keluar ketika benar-benar lupa,"katanya.

Selain itu bacaan niat puasa Ramadhan 2024mengandung amalan yang bertujuan untuk memantapkan diri dalam beribadah satu bulan penuh.