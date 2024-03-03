JADWAL sholat Senin 4 Maret 2024 Masehi/23 Syaban 1445 Hijriah. Memudahkan kaum Muslim di Indonesia ketika hendak menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Simak jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura (WIT)
Imsak: 04.20
Subuh: 04.30
Zuhur: 11.53
Asar: 15.00
Magrib: 17.57
Isya: 19.06
2. Denpasar (WITA)
Imsak: 04.58
Subuh: 05.08
Zuhur: 12.34
Asar: 15.39
Magrib: 18.42
Isya: 19.51
3. Makassar (WITA)
Imsak: 04.43
Subuh: 04.53
Zuhur: 12.18
Asar: 15.22
Magrib: 18.23
Isya: 19.32