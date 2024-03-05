Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Kenapa Hilal Harus 3 Derajat Baru Bisa Dikatakan Bulan Baru?

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |11:00 WIB
Kenapa Hilal Harus 3 Derajat Baru Bisa Dikatakan Bulan Baru?
Ilustrasi hilal 3 derajat pertanda bulan baru. (Foto: Reuters)
A
A
A

KENAPA hilal harus 3 derajat baru bisa dikatakan bulan baru? Kriteria imkanur rukyah hilal awal bulan disepakati menjadi 3 derajat untuk tingginya dan 6,4 derajat untuk elongasinya. Hal ini atas pertimbangan ilmiah.

Pakar astronomi Profesor Thomas Djamaluddin menjelaskan bahwa ketinggian hilal 3 derajat disepakati karena kekuatan cahaya bulan di bawah 3 derajat kalah dengan cahaya mega (syafaq). Kuatnya cahaya mega membuat hilal yang masih di bawah 3 derajat itu sulit untuk dapat teramati.

Ilustrasi pemantauan hilal. (Foto: Istimewa/Muhammadiyah.or.id)

"Tidak ada data rukyat yang sahih di bawah 3 derajat. Itu cahaya syafaq masih cukup kuat. Didasarkan pada faktor gangguan cahaya syafaq. Hilal terlalu rendah dan tidak mungkin bisa mengalahkan cahaya syafaq sehingga tidak mungkin," jelas Thomas saat seminar di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, beberapa waktu lalu, seperti dilansir nu.or.id.

Sementara angka 6,4 derajat elongasi, jarak antara bulan dan matahari, dipilih karena mempertimbangkan kelihatan fisik hilal. Hal ini disebabkan jarak yang terlalu dekat membuat hilal sulit terlihat sebagaimana kriteria yang dulu ditetapkan hanya berjarak 3 derajat untuk elongasinya. 

Halaman:
1 2
