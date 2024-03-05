Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Cara Daftar Umrah Mandiri untuk Calon Jamaah Indonesia

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |11:41 WIB
Cara Daftar Umrah Mandiri untuk Calon Jamaah Indonesia
Ilustrasi cara daftar umrah mandiri untuk calon jamaah Indonesia. (Foto: Istimewa/Kemenag.go.id)
A
A
A

INILAH cara daftar umrah mandiri untuk calon jamaah Indonesia. Umrah kini dapat dilakukan secara sendiri-sendiri.

Dalam mendaftar umrah mandiri ini dilakukan melalui aplikasi Nusuk. Nusuk merupakan aplikasi resmi untuk layanan umrah yang diluncurkan oleh Pemerintah Arab Saudi. 

Aplikasi Nusuk berguna sebagai perencanaan perjalanan umrah calon jamaah ke Makkah, Madinah, dan sekitarnya menjadi lebih mudah.

Calon jamaah bisa menentukan jadwal umrah dan mengunjungi Raudhah atau ke makam Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam melalui aplikasi ini.

Berikut ini cara daftar umrah mandiri melalui aplikasi Nusuk, sebagaimana dilansir kanal YouTube @taliebercerita:

1. Unduh aplikasi Nusuk

Unduh aplikasi Nusuk melalui PlayStore untuk pengguna Android. Bagi pengguna Apple, masuk ke AppStore untuk mengunduh aplikasi Nusuk. 

2. Daftar sebagai visitor

Calon jamaah umrah yang masih belum mempunyai akun, wajib daftar terlebih dahulu di aplikasi Nusuk. Dalam pendaftaran tersebut calon jamaah pilih sebagai visitor.

Di sana tertulis nomor visa, paspor, tanggal lahir, kewarganegaraan, kode negara Indonesia (+62), email aktif, dan membuat password.

Calon jamaah yang sebelumnya mengurus visa umrah dan telah disetujui oleh KBSA, bisa menuliskan nomor visa tersebut.

Selain itu, sebelum mencentang semua pernyataan, calon jamaah sebaiknya membaca terlebih dahulu ketentuan yang ditujukan.

3. Login aplikasi Nusuk

Jika telah mendapat email konfirmasi, calon jamaah bisa login aplikasi Nusuk. Kemudian verifikasi kode OTP yang diberikan melalui email aktif.

Setelah itu masuk ke halaman menu dari aplikasi Nusuk, yakni lokal haji, umrah, dan tasreh di Raudah. 

Halaman:
1 2
