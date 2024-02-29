Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

5 Cara Daftar Visa Umrah Mandiri, Mudah Lho

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |17:29 WIB
5 Cara Daftar Visa Umrah Mandiri, Mudah Lho
Ilustrasi cara daftar visa umrah mandiri. (Foto: Shutterstock)
INILAH cara daftar visa untuk umrah mandiri. Visa sangat penting dimiliki dalam perjalanan internasional untuk izin masuk dan keluar warga negara asing.

Visa merupakan sebuah dokumen yang berguna sebagai izin masuk sekaligus keluar dari negara yang dituju dalam periode waktu tertentu. 

Visa tidak hanya menjadi dokumen perjalanan, melainkan juga berperan penting dalam mengatur dan mengawasi pergerakan seseorang di negara asing.

Begitu pun dengan visa umrah memuat izin resmi khusus untuk melaksanakan ibadah umrah di dua Tanah Suci Islam, yakni Kota Makkah dan Madinah di Arab Saudi. 

Ilustrasi jamaah umrah. (Foto: Shutterstock)

Bagi mereka yang berencana melakukan ibadah umrah ke Makkah dan Madinah, visa umrah merupakan langkah awal yang sangat penting diperoleh.

Semua calon jamaah yang ingin berangkat ibadah umrah harus memiliki visa sebelum masuk ke Arab Saudi.

Berikut ini cara mendaftar visa umrah mandiri, sebagaimana telah Okezone himpun: 

1. Persiapkan dokumen penting

Persiapkan dokumen-dokumen penting yang digunakan untuk mendaftar visa umrah. Dokumen penting tersebut berupa paspor yang masih berlaku, formulir visa, pas foto, dan bukti pembayaran.

2. Daftar melalui agen umrah atau provider

Langkah selanjutnya pilih dan hubungi agen umrah atau provider yang memiliki reputasi baik dalam pengurusan visa umrah. Calon jamaah bisa menghindari hal-hal yang buruk dengan memilih agen umrah atau provider yang terdaftar di Kemenag. 

Halaman:
1 2
