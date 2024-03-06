Alquran dan Sains Ungkap Fakta-Fakta Tutup Mulut saat Menguap, Masya Allah Manfaatnya Luar Biasa

Ilustrasi Alquran dan sains ungkap manfaat luar biasa menutup mulut saat menguap. (Foto: Freepik)

ALQURAN dan sains mengungkap fakta-fakta menutup mulut saat menguap serta bersin. Diketahui bahwa etika menguap serta bersin telah lama dijelaskan pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam.

Diterangkan pada "Buku Pintar Sains dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah" karya Dr Nadiyah Thayyarah, diriwayatkan dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda yang artinya:

"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersin dan membenci orang yang menguap. Jika salah seorang dari kalian bersin dan mengucapkan 'Alhamdulillah' maka bagi Muslim yang mendengarnya patut membaca 'Yarhamukallah' (semoga Allah merahmatimu). Adapun menguap, ia termasuk perbuatan setan. Jika salah seorang dari kalian menguap, hendaknya ia menutup mulutnya sebisa mungkin. Karena jika salah seorang dari kalian menguap, setan akan menertawakannya." (HR Bukhari)

Selain itu, menurut Al Khitabi, cinta dan benci Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis tersebut kembali kepada sebab keduanya.

Bersin timbul dari keringanan tubuh, terbukanya pori-pori dan perut yang tidak terlalu kenyang. Sedangkan menguap biasanya disebabkan kekenyangan karena terlalu banyak makan.

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam menjelaskan bagaimana seseorang mendoakan orang yang bersin. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah bersabda yang artinya:

"Jika salah seorang dari kalian bersin, hendaknya ia mengucapkan 'Alhamdulillah', dan saudara atau temannya hendaknya mengucapkan 'Yarhamukallah'. Dan jika ia telah membaca 'Yarhamukallah', maka yang bersin hendaknya mengucapkan 'Yahdikumullah wa yushlih balakum (semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki hatimu)'." (HR Bukhari)