Bagaimana Terbentuknya Embrio Manusia? Alquran dan Sains Beri Penjelasannya

ALQURAN dan sains menjelaskan proses terbentuknya embrio manusia dari hasil reproduksi. Diketahui bahwa embrio adalah bakal anak dalam kandungan hasil pembuahan sel telur pada stadium permulaan yang kemudian menjadi janin yang berumur antara satu minggu sampai delapan minggu pada manusia.

Dilansir buku "Tafsir Ilmi: Penciptaan Manusia dalam Perspektif Alquran dan Sains", pada era Plato dan Aristoteles muncul teori terciptanya embrio untuk menjelaskan proses reproduksi manusia.

Namun, teori tersebut menuai pro dan kontra. Penganut dua teori ini juga sama-sama belum tahu bahwa sperma serta indung telur mempunyai peran yang sama dalam pembentukan embrio.

Pengetahuan berkembang pesat setelah Morgan pada 1912 menguraikan peranan gen dalam penurunan sifat.

Kemudian baru pada abad 18, manusia mengetahui teori perkembangbiakan manusia. Saat itu pembuktiannya belum sepenuhnya dilakukan.

Teori-teori tersebut lalu dikonfirmasi melalui pembuktian-pembuktian yang didasarkan temuan-temuan baru pada permulaan abad 20.

Alhasil, teori yang baru terungkap oleh ilmu pengetahuan pada abad 20 itu justru sudah diuraikan jauh ratusan tahun sebelumnya dalam ayat-ayat suci Alquran. Salah satunya ada dalam Alquran Surat Al Insan Ayat 2.