Jadwal Sholat Sabtu 9 Maret 2024 M/28 Syaban 1445 H

INILAH jadwal sholat Sabtu 9 Maret 2024 Masehi/28 Syaban 1445 Hijriah. Sangat memudahkan semua Muslim di Indonesia saat hendak menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Berikut simak jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.20

Subuh: 04.30

Zuhur: 11.53

Asar: 15.00

Magrib: 17.57

Isya: 19.06

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.58

Subuh: 05.08

Zuhur: 12.34

Asar: 15.39

Magrib: 18.42

Isya: 19.51

BACA JUGA: Ini Hadits Palsu yang Sering Dijumpai Menjelang Ramadhan

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.43

Subuh: 04.53

Zuhur: 12.18

Asar: 15.22

Magrib: 18.23

Isya: 19.32