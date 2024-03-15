Jadwal Imsakiyah di Bandung pada Hari Sabtu 16 Maret 2024

JADWAL imsakiyah di Bandung pada hari Sabtu 16 Maret 2024 Masehi/5 Ramadhan 1445 Hijriah dibahas lengkap berikut ini. Penting diketahui karena dapat membantu menunaikan amal ibadah puasa hingga sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Jadwal imsakiyah Bandung juga bisa dijadikan panduan melaksanakan puasa Ramadhan. Sangat membantu mengerjakan amalan ibadah berpahala besar lainnya di bulan Ramadhan penuh berkah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa." (Quran Surat Al Baqarah (2) Ayat 183)