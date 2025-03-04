Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Daerah Bekasi 2025 dan Bacaan Doanya

Wikku D Nugroho , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |11:21 WIB
Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Daerah Bekasi 2025 dan Bacaan Doanya
Ilustrasi Jadwal imsakiyah Kota Bekasi dan sekitarnya/Foto: Okezone
A
A
A

JADWAL imsakiyah dan buka puasa Ramadhan daerah Bekasi 2025 dan bacaan doanya perlu diketahui dan diamalkan oleh Muslim. Melaksanakan ibadah puasa Ramadhan dengan penuh keikhlasan adalah suatu hal yang wajib bagi umat Muslim. 

Salah satu hal yang penting untuk menjalankan puasa adalah mengetahui jadwal imsakiyah dan buka puasa. Bagi Anda yang tinggal di Bekasi, berikut jadwal imsakiyah dan buka puasa Ramadhan daerah Bekasi 2025. 


Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Daerah Bekasi 2025

1 Maret 2025 (1 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:32 WIB, Magrib 18:14 WIB. 
2 Maret 2025 (2 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:32 WIB, Magrib 18:14 WIB. 
3 Maret 2025 (3 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:32 WIB, Magrib 18:13 WIB. 
4 Maret 2025 (4 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:32 WIB, Magrib 18:13 WIB. 
5 Maret 2025 (5 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:32 WIB, Magrib 18:13 WIB. 
6 Maret 2025 (6 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:32 WIB, Magrib 18:12 WIB. 
7 Maret 2025 (7 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:32 WIB, Magrib 18:12 WIB. 
8 Maret 2025 (8 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:32 WIB, Magrib 18:11 WIB. 
9 Maret 2025 (9 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:32 WIB, Magrib 18:11 WIB. 
10 Maret 2025 (10 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:32 WIB, Magrib 18:10 WIB. 
11 Maret 2025 (11 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:32 WIB, Magrib 18:10 WIB. 
12 Maret 2025 (12 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:32 WIB, Magrib 18:10 WIB. 
13 Maret 2025 (13 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:32 WIB, Magrib 18:09 WIB. 
14 Maret 2025 (14 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:32 WIB, Magrib 18:09 WIB. 
15 Maret 2025 (15 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:32 WIB, Magrib 18:08 WIB. 
16 Maret 2025 (16 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:32 WIB, Magrib 18:08 WIB. 
17 Maret 2025 (17 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:32 WIB, Magrib 18:07 WIB. 
18 Maret 2025 (18 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:32 WIB, Magrib 18:07 WIB. 
19 Maret 2025 (19 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:32 WIB, Magrib 18:06 WIB. 
20 Maret 2025 (20 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:31 WIB, Magrib 18:06 WIB. 
21 Maret 2025 (21 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:31 WIB, Magrib 18:06 WIB. 
22 Maret 2025 (22 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:31 WIB, Magrib 18:05 WIB. 
23 Maret 2025 (23 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:31 WIB, Magrib 18:04 WIB. 
24 Maret 2025 (24 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:31 WIB, Magrib 18:04 WIB. 
25 Maret 2025 (25 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:31 WIB, Magrib 18:04 WIB. 
26 Maret 2025 (26 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:31 WIB, Magrib 18:03 WIB. 
27 Maret 2025 (27 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:31 WIB, Magrib 18:03 WIB. 
28 Maret 2025 (28 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:30 WIB, Magrib 18:02 WIB. 
29 Maret 2025 (29 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:30 WIB, Magrib 18:02 WIB. 
30 Maret 2025 (30 Ramadhan 1446 H): Imsak 04:30 WIB, Magrib 18:01 WIB.

 

