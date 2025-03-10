Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Daerah Medan 2025 dan Bacaan Doanya

Wikku D Nugroho , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |12:41 WIB
Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Daerah Medan 2025 dan Bacaan Doanya
Ilustrasi berbagai hal yang terkait Ramadhan/Foto: FreePik
A
A
A

JADWAL imsakiyah dan buka puasa Ramadhan daerah Medan 2025 dan bacaan doanya jadi informasi yang patut untuk diketahui umat Muslim. Hari Senin (10/3/2025), umat Muslim telah memasuki ibadah puasa hari ke-10 Ramadhan 1446 H. Tentu hari-hari yang tersisa di bulan Ramadhan ini harus dimanfaatkan dengan baik. 

Bulan Ramadhan jadi momen yang paling dinantikan oleh umat Muslim. Tak hanya berpuasa, pada bulan suci ini Allah juga akan melipatgandakan pahala setiap amalan yang dikerjakan. 

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

Artinya: “Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipatgandakan dengan sepuluh kebaikan yang semisal hingga tujuh ratus kali lipat. Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), “Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi.” (HR. Bukhari no. 1904, 5927 dan Muslim no. 1151)

Doa Niat Puasa Ramadhan dan Artinya

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضُ الشَّهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Arab Latin: Nawaitu shauma ghadin 'an 'ada'i fardhu-syh-shyahri ramadhana hadzihi-s-sanati lillâhi taâla.

Artinya: "Saya berniat puasa esok hari untuk menjalankan fardu bulan Ramadhan tahun ini karena Allah Ta'ala."
Doa Buka Puasa Ramadhan 

Menurut buku Doa-Doa Mustajaban karya Abu Qablina, berikut doa buka puasa yang diajarkan Rasulullah SAW,

ذَهَبَ الظّـَمَأُ وَابْتَلّـَتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

Arab Latin: Dzahabazh zhoma'u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru insya Allah.

Artinya: "Telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan, semoga ada pahala yang ditetapkan, jika Allah menghendaki."

 

