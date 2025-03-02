Jadwal Imsakiyah Wilayah Kota Surabaya

JAKARTA – Bulan Ramadhan 1446 H/2025 M telah tiba, setelah pemerintah menetapkan tanggal 1 Maret 2025 sebagai awal Ramadhan dalam sdiang isbat pada Jumat, (28/2/2025). Umat Islam di Indonesia telah mulai menjalankan ibadah puasa Ramadhan pada 1 Maret 2025.

Tentunya, untuk mempersiapkan diri menjalankan puasa Ramadhan dengan khusyuk, umat Islam perlu mengetahui waktu-waktu penting selama menjalankan ibadah wajib ini, salah satunya adalah jadwal imsakiyah, yang mencakup waktu imsak, shalat, dan berbuka puasa.

Berikut ini adalah informasi mengenai jadwal imsakiyah Ramadhan 2025 untuk wilayah Kota Surabaya. Wilayah ini termasuk Kecamatan: Asemrowo, Benowo, Bubutan, Bulak, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, Gubeng, Gununganyar, Jambangan, Karang Pilang, Kenjeran, Krembangan, Lakarsantri, Mulyorejo, Pabean Cantian, Pakal, Rungkut, Sambi Kerep, Sawahan, Semampir, Simokerto, Sukolilo, Sukomanunggal, Tambaksari, Tandes, Tegal Sari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, Wonokrom.

Jadwal Imsakiyah untuk Wilayah Kota Surabaya

Pentingnya Mengetahui Jadwal Imsakiyah

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

"Dan makan dan minumlah hingga jelas bagi kamu perbedaan antara benang putih dan benang hitam dari fajar." (QS. Al-Baqarah: 187)

Waktu imsak sebagai penanda berakhirnya waktu sahur sangat penting untuk dipahami agar tidak melewati batas waktu. Hal ini juga sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW yang menekankan agar umat Islam sahur hingga waktu fajar tiba.