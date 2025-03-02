Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Jadwal Imsakiyah Wilayah Kota Yogyakarta

Dandi Muhammad Hanif , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |12:59 WIB
Jadwal Imsakiyah Wilayah Kota Yogyakarta
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Bulan Ramadhan 1446 H/2025 M telah tiba, setelah pemerintah menetapkan tanggal 1 Maret 2025 sebagai awal Ramadhan dalam sdiang isbat pada Jumat, (28/2/2025). Umat Islam di Indonesia telah mulai menjalankan ibadah puasa Ramadhan pada 1 Maret 2025.

Tentunya, untuk mempersiapkan diri menjalankan puasa Ramadhan dengan khusyuk, umat Islam perlu mengetahui waktu-waktu penting selama menjalankan ibadah wajib ini, salah satunya adalah jadwal imsakiyah, yang mencakup waktu imsak, shalat, dan berbuka puasa.

Berikut ini adalah informasi mengenai jadwal imsakiyah Ramadhan 2025 untuk wilayah Kota Yogyakarta. Wilayah ini termasuk Kecamatan Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan.

Jadwal Imsakiyah untuk Wilayah Kota Yogyakarta

Jadwal Imsakiyah Kota Yogyakarta.

Pentingnya Mengetahui Jadwal Imsakiyah

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

"Dan makan dan minumlah hingga jelas bagi kamu perbedaan antara benang putih dan benang hitam dari fajar." (QS. Al-Baqarah: 187)

Waktu imsak sebagai penanda berakhirnya waktu sahur sangat penting untuk dipahami agar tidak melewati batas waktu. Hal ini juga sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW yang menekankan agar umat Islam sahur hingga waktu fajar tiba.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/18/3124566//ramadhan-z3NV_large.jpg
Pesantren 1.000 Cahaya Ramadhan: Menyambung Doa, Menyeka Gundah Bersama Warga Suriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/614/3124345//buka_puasa-0EwS_large.jpg
Jadwal Imsakiyah, Buka Puasa, Sholat Ramadhan Daerah Jakarta dan Sekitarnya 2025 Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/614/3124341//puasa-8QRd_large.jpg
Jadwal Imsakiyah, Buka Puasa, Sholat Tangerang dan Tangsel Hari Ini 2025 Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/618/3123933//buka_puasa-fWG4_large.jpg
Jadwal Imsakiyah, Buka Puasa, Sholat Ramadhan Daerah Jakarta dan Sekitarnya 2025 Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/614/3121706//ramadhan-10PZ_large.jpg
Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Daerah Pontianak 2025 dan Bacaan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/614/3121391//imsakiyah-3UEN_large.jpg
Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Daerah Surabaya 2025 dan Bacaan Doanya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement