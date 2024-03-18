Ngabuburit Puasa Ramadhan, Jangan Boros

NGABUBURIT dengan cara berburu takjil tampaknya menjadi daftar to do list yang wajib dilakukan saat bulan Ramadhan. Seperti asal katanya, ngabuburit yang diambil dari kalimat berbahasa Sunda ngalantung ngadagoan burit atau bersantai di waktu sore.

Aktivitas yang dilakukan menunggu waktu berbuka puasa ini seringkali dilakukan dengan harapan agar waktu puasa tidak terasa, melepas rasa bosan, hingga saling berbagi rezeki.

Melihat jumlah penduduk Muslim yang cukup besar di Indonesia, tentu banyak sekali tempat-tempat yang dapat ditemui menawarkan takjil di kala ngabuburit. Bahkan, sering dijumpai pameran kuliner yang khusus diadakan saat Ramadhan.

Menjawab pertanyaan apa perlu kita ngabuburit? Pada dasarnya ngabuburit diperbolehkan selama diiisi dengan kegiatan yang sifatnya ibadah, serta membawa manfaat baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam telah memberikan perhatian pada waktu luang dan mengingatkan umatnya agar kita tidak melewatkan waktu tanpa menuai pahala di dalamnya.

Dari Ibnu Abbas, Nabi Shallalllahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya, "Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang." (HR Bukhari)

Jika ngabuburit diisi dengan kegiatan yang sia-sia dan cenderung pada perbuatan maksiat, maka aktivitas ini hukumnya menjadi tidak diperbolehkan.