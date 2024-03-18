Jadwal Sholat Selasa 19 Maret 2024 M/8 Ramadhan 1445 H

KETAHUI berikut ini jadwal sholat hari Selasa 19 Maret 2024 Masehi/8 Ramadhan 1445 Hijriah. Akan memudahkan semua Muslim ketika hendak menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Silakan simak jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.20

Subuh: 04.30

Zuhur: 11.53

Asar: 15.00

Magrib: 17.57

Isya: 19.06

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.58

Subuh: 05.08

Zuhur: 12.34

Asar: 15.39

Magrib: 18.42

Isya: 19.51

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.43

Subuh: 04.53

Zuhur: 12.18

Asar: 15.22

Magrib: 18.23

Isya: 19.32