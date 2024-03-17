Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Masjid Sederhana Sediakan 3.000 Porsi Nasi Takjil Selama Ramadhan, Banjir Pujian Warganet

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |18:17 WIB
Viral Masjid Sederhana Sediakan 3.000 Porsi Nasi Takjil Selama Ramadhan, Banjir Pujian Warganet
Viral Masjid Jogokariyan menyediakan 3.000 porsi nasi takjil selama Ramadhan 2024. (Foto: Instagram @wonderfuljogja)
A
A
A

VIRAL sebuah masjid sederhana di Yogyakarta menyediakan sebanyak 3.000 porsi nasi takjil selama bulan Ramadhan 2024. Penyediaan nasi gratis tersebut pun akan sangat bermanfaat bagi para kaum Muslimin ataupun musafir.

Dilansir dari unggahan viral akun Instagram @wonderfuljogja, tampak piring nasi takjil Ramadhan tersusun rapi di atas meja yang berada di Masjid Jogokariyan, Yogyakarta.

Viral Masjid Jogokariyan menyediakan 3.000 porsi nasi takjil selama Ramadhan 2024. (Foto: Instagram @wonderfuljogja)

"Live! Setiap hari Masjid Jogokariyan menyiapkan lebih dari 3.000 porsi takjil selama bulan Ramadhan," tulis keterangan unggahan viral tersebut.

Selama bulan Ramadhan, Masjid Jogokariyan menyediakan takjil untuk berbuka puasa lebih dari 3.000 porsi nasi beserta lauk-pauknya.

Hal ini dapat dilihat dalam unggahan viral tersebut. Tampak piring berisi nasi dengan beberapa lauk tahu dan ayam telah disusun rapi di halaman teras masjid.

Dalam video viral singkat itu pun tampak para petugas penyajian makanan sedang menyusun piring takjil ke atas meja.

Mereka membawa makanan tersebut dengan menggunakan rak pembawa piring sederhana yang kemudian masing-masing piring disusun dengan rapi. 

1 2
