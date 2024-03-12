Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Mahasiswa S-2 Lulus Cepat Setelah Dites Ayat Alquran oleh Rektor

Hana Mufidah , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |14:17 WIB
Viral Mahasiswa S-2 Lulus Cepat Setelah Dites Ayat Alquran oleh Rektor
Viral mahasiswa S-2 lulus cepat setelah dites ayat Alquran oleh rektor. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

VIRAL mahasiswa S-2 lulus cepat setelah dites membaca ayat-ayat suci Alquran oleh rektor kampusnya. Hal itu dilakukan karena sang rektor mengetahui ibunda mahasiswa tersebut merupakan guru mengaji.

Dilansir unggahan viral akun TikTok @unair_official, tampak video yang menampilkan mahasiswa S-2 bernama Dzulfikar memberikan pidato sebagai salah satu lulusan terbaik di kampusnya.

Ia mengatakan bahwa ibunya hanyalah seorang guru ngaji dan guru honorer. Namun, dia bangga karena sang ibu selalu mendukungnya.

Mengetahui hal itu, sang rektor pun meminta Dzulfikar melantunkan ayat-ayat suci Alquran di atas podium pidato. 

Viral mahasiswa S-2 lulus cepat setelah dites ayat Alquran oleh rektor. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Sontak hal ini menjadi viral di kalangan warganet karena baru kali ini ada mahasiswa yang dites melantunkan hafalan Quran oleh rektor.

Pada akhir pidatonya Dzulfikar mengucapkan rasa terima kasih kepada ayahnya yang telah tiada dan kepada ibunya yang telah berjuang bersamanya. Pasalnya, Dzulfikar merupakan mahasiswa yang lulus S-2 dari jurusan kebijakan publik.

Setelah memberikan kata-katanya, dia menuruni podium pidato bersama rektornya. Dzulfikar menerima bunga dan berniat memberikan langsung kepada ibunya.

Tangisan Dzulfikar pecah sejak menunggu ibunya menghampiri ke depan panggung wisuda. Ketika bertemu, spontan ia langsung memeluk dan sujud di bawah kaki ibunya untuk mengungkapkan rasa terima kasih. 

