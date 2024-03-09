Gaya Hijab Mira Hayati yang Viral Sawer Ahmad Dhani

MIRA Hayati adalah seorang wanita pengusaha di bidang skincare. Akhir-akhir ini namanya menjadi pusat perhatian setelah dirinya viral terekam menyawer musisi kondang Ahmad Dhani.

Pemilik perusahaan dari produk MH Miracle Whitening Skin ini telah mencapai ribuan reseller yang berada di seluruh Indonesia. Dalam sebulan, Mira Hayati meraup omzet penjualan sebesar Rp10 miliar.

Selain menjadi pengusaha, Mira juga merupakan seorang TikToker. Dirinya telah memiliki 4 anak dengan masing-masing 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan.

Belum lama ini Mira mendatangi sebuah acara fashion yang menghadirkan beberapa penyanyi terkenal Indonesia, salah satunya Ahmad Dhani.