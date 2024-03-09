Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Gaya Hijab Mira Hayati yang Viral Sawer Ahmad Dhani

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |11:32 WIB
Gaya Hijab Mira Hayati yang Viral Sawer Ahmad Dhani
Gaya hijab Mira Hayati yang viral sawer Ahmad Dhani dan personel band Dewa 19. (Foto: Instagram @mirahayati29)
A
A
A

MIRA Hayati adalah seorang wanita pengusaha di bidang skincare. Akhir-akhir ini namanya menjadi pusat perhatian setelah dirinya viral terekam menyawer musisi kondang Ahmad Dhani.

Pemilik perusahaan dari produk MH Miracle Whitening Skin ini telah mencapai ribuan reseller yang berada di seluruh Indonesia. Dalam sebulan, Mira Hayati meraup omzet penjualan sebesar Rp10 miliar.

Mira Hayati. (Foto: Instagram @mirahayati29)

Selain menjadi pengusaha, Mira juga merupakan seorang TikToker. Dirinya telah memiliki 4 anak dengan masing-masing 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan.

Belum lama ini Mira mendatangi sebuah acara fashion yang menghadirkan beberapa penyanyi terkenal Indonesia, salah satunya Ahmad Dhani. 

1 2
