HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Aktivis Amerika Pembela Palestina Shaun King dan Keluarga Masuk Islam di Malam Ramadhan

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |16:30 WIB
Viral Aktivis Amerika Pembela Palestina Shaun King dan Keluarga Masuk Islam di Malam Ramadhan
Viral aktivis Amerika pembela Palestina Shaun King dan keluarga masuk Islam di malam pertama Ramadhan 2024. (Foto: Instagram @taubatters)
A
A
A

VIRAL aktivis asal Amerika pembela Palestina Shaun King dan istrinya masuk Islam. Mereka mantap mengucap dua kalimat syahadat di malam pertama bulan Ramadhan 2024. Sontak hal ini menjadi pusat perhatian warganet dunia.

Shaun King merupakan seorang aktivis asal Amerika Serikat yang tegas membela Palestina. Pemilik nama lengkap Jeffery Shaun King ini menggunakan akun media sosialnya sebagai kegiatan promosi keadilan sosial. 

Viral aktivis Amerika pembela Palestina Shaun King dan keluarga masuk Islam di malam pertama Ramadhan 2024. (Foto: Instagram @taubatters)

Shaun King telah menikah dan memiliki 5 anak. Tiga dari mereka adalah anak kandungnya dan dua lainnya adopsi. Ia bersama keluarga masuk Islam pada hari pertama Ramadhan tahun 2024.

Dikutip dari unggahan viral akun Twitter @ilmfeed, tampak Shaun King dan sang istri sedang mengucap dua kalimat syahadat didampingi oleh seorang ulama. 

Dengan menggunakan mikrofon, Shaun King mengikuti kalimat syahadat yang diucapkan oleh ulama tersebut. Ia terlihat mengenakan syal Palestina saat prosesi mualaf berlangsung.

Sementara istrinya menggunakan gamis bermotif bunga-bunga selaras dengan hijab sebagai penutup auratnya. Sang istri pun mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. 

1 2
Telusuri berita muslim lainnya
