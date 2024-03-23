Doa ketika Keluar dari Kota Makkah

Ilustrasi doa ketika keluar dari Kota Makkah. (Foto: Okezone)

DOA ketika keluar dari Kota Makkah. Meninggalkan Tanah Suci Makkah merupakan momen penuh makna dan kesedihan bagi umat Islam jamaah haji ataupun umrah.

Ikatan spiritual yang mendalam terbentuk ketika setiap Muslim menunaikan ibadah secara khusyuk di depan bangunan suci Kakbah, Masjidil Haram, Kota Makkah, Arab Saudi.

Doa bukan hanya cara meminta sesuatu, tetapi juga menunjukkan rasa syukur dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, doa juga berisi harapan-harapan untuk menjalani kehidupan selanjutnya yang lebih baik.

Sebelum pulang ke Tanah Air, hendaknya melakukan tawaf wada' terlebih dahulu. Ini merupakan tawaf perpisahan yang sebagian ulama menyatakan hukumnya wajib.

Hal itu sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi dalam kitabnya "Al-Adzkar An-Nawawi" halaman 287:

"Ketika seseorang hendak keluar dari Makkah dan hendak pulang ke tanah airnya, hendaknya ia melakukan thawaf wada' (thawaf perpisahan), kemudian mendatangi Multazam, dan membaca doa."