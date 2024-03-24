Jadwal Sholat Senin 25 Maret 2024 M/14 Ramadhan 1445 H

JADWAL sholat hari Senin 25 Maret 2024 Masehi/14 Ramadhan 1445 Hijriah di seluruh daerah Indonesia bisa diketahui dalam artikel berikut ini. Dapat memudahkan saat hendak menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Silakan simak jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.16

Subuh: 04.26

Zuhur: 11.47

Asar: 14.53

Magrib: 17.49

Isya: 18.57

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.58

Subuh: 05.08

Zuhur: 12.29

Asar: 15.43

Magrib: 18.31

Isya: 19.40

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.41

Subuh: 04.51

Zuhur: 12.12

Asar: 15.22

Magrib: 18.14

Isya: 19.22