Tata Cara Sholat Tarawih 4 Rakaat 1 Salam Lengkap dengan Witirnya

TATA cara sholat tarawih 4 rakaat 1 salam lengkap dengan witirnya dibahas Okezone Muslim dalam artikel berikut ini. Ketika bulan Ramadhan, setiap Muslim akan melaksanakan ibadah sunnah sholat tarawih dan witir.

Sholat tarawih dan witir yang dikerjakan selepas sholat fardhu Isya ini bisa dilakukan secara berjamaah maupun secara sendirian di rumah. Adapun tata cara pelaksanaannya bisa dilakukan dengan 4-4-3.

Pelaksanaan sholat tarawih 4-4-3 mengacu pada jumlah rakaat sholat tarawih dan juga witir yang dilakukan sebanyak 11 rakaat, lalu dibagi menjadi 4 rakaat satu salam, 4 rakaat satu salam, dan 3 rakaat witir satu salam.

مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا

"Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah nambahi lebih dari 11 rakaat, baik di dalam Ramadhan maupun di luar Ramadhan. Beliau shalat 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian shalat lagi 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 3 rakaat." (HR Bukhari nomor 3569)

Lalu bagaimana tata cara sholat tarawih dan witir formasi 4-4-3? Berikut ini penjelasannya, sebagaimana telah Okezone himpun:

Tata Cara Sholat Tarawih 4 Rakaat

- Niat dalam hati

- takbiratul ihram

- Membaca Surat Al Fatihah

- Membaca surat pendek Alquran

- Rukuk

- Iktidal

- Sujud pertama

- Duduk di antara dua sujud

- Sujud kedua

- Duduk sejenak sebelum melanjutkan rakaat kedua

- Lakukan urutan gerakan tersebut sampai rakaat keempat

- Pada rakaat keempat, setelah bangkit dari sujud terakhir dan duduk tasyahud, diakhiri salam.

- Ulangi kembali gerakan sholat tarawih 4 rakaat ini satu kali lagi agar jumlah rakaat sholat tarawih genap 8 rakaat. Kemudian dilanjutkan sholat witir.