Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Tata Cara Sholat Tarawih 4 Rakaat 1 Salam Lengkap dengan Witirnya

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |06:24 WIB
Tata Cara Sholat Tarawih 4 Rakaat 1 Salam Lengkap dengan Witirnya
Ilustrasi tata cara sholat tarawih 4 rakaat 1 salam beserta witir. (Foto: Okezone)
A
A
A

TATA cara sholat tarawih 4 rakaat 1 salam lengkap dengan witirnya dibahas Okezone Muslim dalam artikel berikut ini. Ketika bulan Ramadhan, setiap Muslim akan melaksanakan ibadah sunnah sholat tarawih dan witir. 

Sholat tarawih dan witir yang dikerjakan selepas sholat fardhu Isya ini bisa dilakukan secara berjamaah maupun secara sendirian di rumah. Adapun tata cara pelaksanaannya bisa dilakukan dengan 4-4-3.

Pelaksanaan sholat tarawih 4-4-3 mengacu pada jumlah rakaat sholat tarawih dan juga witir yang dilakukan sebanyak 11 rakaat, lalu dibagi menjadi 4 rakaat satu salam, 4 rakaat satu salam, dan 3 rakaat witir satu salam.

مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا

"Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah nambahi lebih dari 11 rakaat, baik di dalam Ramadhan maupun di luar Ramadhan. Beliau shalat 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian shalat lagi 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 3 rakaat." (HR Bukhari nomor 3569)

Lalu bagaimana tata cara sholat tarawih dan witir formasi 4-4-3? Berikut ini penjelasannya, sebagaimana telah Okezone himpun:

Tata Cara Sholat Tarawih 4 Rakaat

- Niat dalam hati

- takbiratul ihram

- Membaca Surat Al Fatihah

- Membaca surat pendek Alquran

- Rukuk

- Iktidal

- Sujud pertama

- Duduk di antara dua sujud

- Sujud kedua

- Duduk sejenak sebelum melanjutkan rakaat kedua

- Lakukan urutan gerakan tersebut sampai rakaat keempat

- Pada rakaat keempat, setelah bangkit dari sujud terakhir dan duduk tasyahud, diakhiri salam.

- Ulangi kembali gerakan sholat tarawih 4 rakaat ini satu kali lagi agar jumlah rakaat sholat tarawih genap 8 rakaat. Kemudian dilanjutkan sholat witir. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/614/3125424/ceramah_tarawih-AvNd_large.jpg
Contoh Ceramah Tarawih Keutamaan Malam ke 25 Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/330/3122471/sholat_tarawih-ujRO_large.jpg
Bagaimana Hukum Imam Sholat Tarawih Live TikTok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/614/3122130/ramadhan-rAGo_large.jpg
Contoh Ceramah Tarawih Keutamaan Malam ke 14 Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/614/3122123/surat_pendek-iEqn_large.jpg
Ini Bacaan Surat Pendek Sholat Tarawih 11 Rakaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/614/3121110/ceramah-TukL_large.jpg
Contoh Ceramah Tarawih Keutamaan Malam ke 11 Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/618/3120622/sholat-CdfK_large.jpg
Bacaan Imam Sholat Tarawih Lengkap: Niat, Doa, dan Arti
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement