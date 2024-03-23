Lengkap Doanya, Inilah Tata Cara Sholat Tarawih dan Witir 23 Rakaat Berjamaah

INILAH tata cara sholat tarawih dan witir 23 rakaat berjamaah lengkap dengan bacaan doanya. Sholat tarawih merupakan ibadah sunnah yang dikerjakan setiap malam bulan puasa Ramadhan. Terdapat pahala luar biasa besar di balik sholat tarawih ini.

Kaum Muslimin biasa melaksanakan sholat tarawih dan witir sebanyak 11 atau 23 rakaat. Pada zaman sahabat Umar, rakaat sholat tarawih adalah 20 rakaat tanpa witir, sebagaimana yang sudah disepakati umatnya, baik ulama salaf atau ulama kholaf, bahkan ini sudah menjadi ijma' sahabat dan semua ulama madzhab, Syafi'i, Hanafi, Hanbali, dan mayoritas Madzhab Maliki.

Dilansir Rumaysho.com, dijelaskan dalam Musnad 'Ali bin Al Ja'd terdapat riwayat sebagai berikut:

حدثنا علي أنا بن أبي ذئب عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال : كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان بعشرين ركعة وإن كانوا ليقرءون بالمئين من القرآن

Telah menceritakan kepada kami 'Ali, bahwa Ibnu Abi Dzi'b dari Yazid bin Khoshifah dari As-Saib bin Yazid, ia berkata, "Mereka melaksanakan qiyam lail di masa 'Umar di bulan Ramadhan sebanyak 20 rakaat. Ketika itu mereka membaca 200 ayat Alquran." (HR 'Ali bin Al Ja'd dalam musnadnya, 1/413)

Syaikh Musthofa Al 'Adawi mengatakan bahwa riwayat ini shahih. (Lihat kitab Adadu Raka'at Qiyamil Lail, halaman 36)

Berikut ini tata cara sholat tarawih dan witir 23 rakaat, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Niat sholat tarawih di dalam hati

2. Takbiratul ihram

3. Baca ta'awudz dan Surat Al Fatihah

4. Lanjutkan dengan membaca salah satu surat pendek Alquran

5. Rukuk

6. Iktidal

7. Sujud pertama

8. Duduk di antara dua sujud

9. Sujud kedua

10. Duduk istirahat atau duduk sejenak sebelum bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua

11. Bangkit dari duduk, lalu mengerjakan rakaat kedua dengan gerakan yang sama dengan rakaat pertama

12. Salam pada rakaat kedua

13. Ulangi gerakan yang sama hingga sepuluh kali atau 20 rakaat sholat tarawih

14. Setelah itu lanjut sholat witir 3 rakaat, boleh dikerjakan dengan 3 rakaat 1 salam atau 2 dan 1 rakaat dengan 2 kali salam.