Keutamaan Luar Biasa Sholat Witir Sebelum Tidur

KEUTAMAAN sholat witir sebelum tidur sangat penting diketahui. Shalat witir merupakan salah satu ibadah sunnah muakkad (sangat dianjurkan) dalam ajaran agama Islam. Sholat sunnah dengan jumlah rakaat ganjil ini dilakukan sebagai penutup ibadah sholat pada malam hari.

Sholat witir dikerjakan setelah menunaikan sholat tahajud pada sepertiga malam. Tapi, sholat witir juga boleh dilaksanakan sebelum tidur karena alasan tertentu.

Dilansir laman Muslim.or.id, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan ada hadits dari Abu Hurairah tentang wasiat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kepadanya. Abu Hurairah berkata:

أَوْصَانِى خَلِيلِى – صلى الله عليه وسلم – بِثَلاَثٍ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَىِ الضُّحَى ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ

"Kekasihku yaitu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mewasiatkan kepadaku tiga wasiat: (1) Berpuasa tiga hari setiap bulannya, (2) mengerjakan dua rakaat sholat dhuha, (3) mengerjakan witir sebelum tidur." (HR Bukhari nomor 1981)

Syekh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di mengatakan, "Disunnahkan melakukan witir di awal malam (sebelum tidur) karena dua kondisi:

1. Khawatir tidak bisa bangun di akhir malam.

2. Melaksanakan qiyam Ramadhan (sholat tarawih) lalu ditutup dengan witir. Yang afdhol memang adalah mengikuti imam mengerjakan witir di awal malam. Boleh pula ia genapkan sholat witir yang ia lakukan bersama imam. Namun baiknya tetap tidak menggenapkan seperti itu. Siapa yang ingin sholat lagi di akhir malam, maka ia boleh mengerjakannya tanpa witir lagi. Karena dalam hadits lainnya disebutkan:

لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ

"Tidak ada dua witir dalam satu malam." (HR Abu Dawud nomor 1439, At-Tirmidzi: 470, An-Nasa'i: 1679 dari hadits Tholq bin 'Adi radhiyallahu 'anhu. Lihat Syarh ‘Umdatul Ahkam halaman 364)

Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ

"Barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah ia melakukan witir di awal malam. Dan siapa yang mampu bangun di akhir malam, hendaklah ia witir di akhir malam, karena sholat di akhir malam disaksikan (oleh para malaikat) dan hal itu adalah lebih afdhal (lebih utama)." (HR Muslim nomor 755 dan At-Tirmidzi: 455)