Viral Puluhan Anak Antre Minta Tanda Tangan Imam Tarawih, Netizen Jadi Ingat Masa Kecil

VIRAL puluhan anak tertib antre minta tanda tangan imam sholat tarawih. Sontak hal tersebut membuat netizen jadi teringat masa kecil.

Dilansir unggahan viral akun TikTok @safna.agstt, tampak anak-anak sedang berbaris rapi untuk meminta tanda tangan imam sholat tarawih.

"Ustadz mendadak jadi artis kalau bulan puasa," tulis keterangan unggahan viral tersebut.

Saking banyaknya anak yang meminta tanda tangan, antrean tersebut dibagi menjadi dua baris. Baris pertama berisi sekelompok anak laki-laki dan baris kedua perempuan.

Dalam baris tersebut terdapat dua imam yang memberi tanda tangan. Imam di barisan pertama mengenakan baju koko berwarna putih selaras dengan pecinya.

Sementara di barisan kedua, imam sholat tarawih tersebut menggunakan peci berwarna hitam dan kain serban.

Anak-anak tersebut duduk rapi di barisannya. Bahkan, ada anak perempuan yang masih menggunakan mukena untuk meminta tanda tangan.

Masing-masing anak memegang buku yang akan disodorkan kepada imam. Setelah mendapat tanda tangan, mereka keluar dari antrean.